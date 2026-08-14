Acordo pré-nupcial de CR7 e Georgina prevê pensão alimentícia de R$ 600 mil

Georgina e Cristiano Ronaldo se casaram em cerimônia secreta em Portugal - (crédito: Reprodução/Instagram)

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez assinaram um acordo pré-nupcial um dia antes de oficializarem o casamento, realizado em uma cerimônia íntima na mansão do casal, em Cascais, Portugal, nesta terça (11/8). Segundo o jornal britânico The Sun, o documento estabelece regras para a divisão do patrimônio em caso de separação.

O acordo adota o regime de separação de bens. Dessa forma, cada um mantém a propriedade dos ativos que possui individualmente, sem uma divisão automática da fortuna construída antes ou durante o casamento.

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Além disso, o documento prevê que Georgina receba uma pensão alimentícia de 85 mil libras esterlinas por mês (cerca de R$ 600 mil), caso o casal se divorcie. A medida busca garantir proteção financeira para ela e para os filhos.

Cristiano Ronaldo, de 41 anos, acumulou uma fortuna estimada em mais de 1 bilhão de libras esterlinas (cerca de R$ 7 bilhões). O patrimônio do craque inclui investimentos imobiliários, carros de luxo, negócios ligados à moda e empreendimentos esportivos. Atualmente, o atacante também recebe valores milionários pelo contrato com o Al-Nassr.

Georgina, por sua vez, construiu patrimônio próprio com trabalhos como modelo, atriz, empresária e influenciadora digital. Além disso, ela aparece como proprietária de um imóvel avaliado em aproximadamente 5 milhões de libras esterlinas (R$ 35 milhões) em Madri.