Brasil faz história na ginástica rítmica e leva ouro inédito no Mundial

O Brasil conquistou um título inédito no Mundial de ginástica rítmica neste domingo (15/8), em Frankfurt, na Alemanha. A equipe brasileira garantiu a medalha de ouro na final da série simples, com cinco bolas, ao somar 29,450 pontos, a maior nota registrada no mundo em 2026.
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Duda Arakaki, Sofia Madeira, Mariane Gonçalves, Maria Paula Caminha e Julia Kurunczi foram as responsáveis pela apresentação que colocou o país no lugar mais alto do pódio. Com a música "Feeling Good", as brasileiras executaram uma série praticamente sem erros.
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O desempenho superou potências da modalidade como a China, atual campeã olímpica, e a Bulgária, campeã dos Jogos de Tóquio. A conquista ocorreu um dia após o Brasil levar o bronze na prova geral e assegurar uma vaga antecipada para as Olimpíadas de Los Angeles, em 2028.
Classificação com emoção
O conjunto avançou para a final das cinco bolas com a oitava e última vaga, depois de uma falha na classificatória. Na decisão, no entanto, a história foi outra. O Brasil foi o terceiro país a se apresentar e cravou a nota da vitória.
A pontuação de 29,450 superou os 29,250 que as brasileiras haviam obtido no Campeonato Pan-Americano, em junho, até então a melhor marca da temporada. Na classificatória do Mundial, no sábado, o conjunto havia recebido 26,800 pontos.
A China ficou com a medalha de prata ao somar 28,900 pontos, enquanto a Bulgária completou o pódio com 28,400. Assim que a nota brasileira apareceu, a técnica Camila Ferezin comemorou: "A gente vai cantar o hino!".
"Muita alegria. Estamos muito emocionadas. Sempre foi um sonho. Foi muito trabalho até a gente chegar aqui", disse Duda Arakaki, capitã da equipe. Nicole Pírcio também integra o conjunto e participa da série mista, cuja final acontece ainda neste domingo.
Com informações da Agência Estado