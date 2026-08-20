Di María retorna à Neo Química Arena e reencontra Memphis Depay

Neo Química Arena, 1º de julho de 2014. Argentina x Suíça pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O relógio marcava 118 minutos. Quase no limite, a dois da fronteira entre a bola rolando e a decisão por pênaltis. Até que um herói apareceu. Messi? Que nada! Quando os hermanos mais precisaram, Di María foi o Ángel da guarda e marcou o gol da vitória por 1 x 0. Doze anos depois, o astro retorna ao estádio para estreitar os laços. A missão, nesta quinta-feira (20/8), às 21h30, é segurar o Corinthians e levar o Rosario Central às quartas da Libertadores.

O jogador de 26 anos que decidiu a classificação argentina em 2014 não é mais o mesmo. Aos 38, Di María volta a Itaquera depois de conquistar a Copa do Mundo de 2022, levantar duas Copas América e construir vitoriosa. Está menos veloz e não exibe o mesmo brilho físico, mas conserva a capacidade de decidir. Agora, carrega ainda um componente emocional: a possibilidade de devolver o Rosario Central às quartas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Será a primeira vez que Di María enfrentará um clube brasileiro no país. Em 2006, ainda pelo Rosario, encarou o Palmeiras pela fase de grupos da Libertadores, mas no Gigante de Arroyito. Em Itaquera, a tarefa será mais complicada. Na semana passada, foi neutralizado por Fernando Diniz e pouco produziu, mesmo quando o Corinthians ficou com um jogador a menos.

Leia também: Flamengo vence o Cruzeiro e vai às quartas de final da Libertadores

Há ainda a possibilidade de um reencontro. Di María e Memphis Depay se enfrentaram sete vezes, todas quando o argentino defendia o Paris Saint-Germain e o holandês, o Lyon. A vantagem é de Di María: cinco vitórias.

Os dois também estiveram no mesmo palco pela Copa do Mundo de 2014. Na semifinal, a Argentina de Di María despachou a Holanda do jovem reserva Depay, de 20 anos. Oito anos depois, no Catar, os caminhos voltaram a se cruzar. Memphis e a Laranja foram pedágios nas quartas de final.

O holandês ainda pode cruzar novamente o caminho do argentino. Recém-renovado com o Corinthians até 2028, voltou aos treinos na terça e está à disposição de Diniz, embora não tenha condições de atuar os 90 minutos. A expectativa é de que possa receber entre 30 e 45 minutos.

Leia também: Cabeça no lugar coloca o Palmeiras nas quartas de final

Na véspera da partida, torcedores protestaram em frente à sede do Ministério Público de São Paulo e pediram, literalmente, socorro e intervenção judicial diante do endividamento do Corinthians, estimado em quase R$ 3 bilhões.

Em 10 de agosto, o presidente Osmar Stabile foi ouvido pelos promotores Luiz Ambra Neto e André Pascoal para prestar esclarecimentos sobre a gestão. O inquérito tramita desde dezembro de 2025, mas a análise de documentos só avançou quando o Conselho Superior do MP rejeitou recurso do clube e autorizou a continuidade da investigação.

Ficha técnica

Corinthians x Rosario Central

Oitavas de final da Libertadores (jogo de volta)

Local: Neo Química Arena, São Paulo

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

Transmissão: ESPN e Disney+

Prováveis escalações

Corinthians — Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul (Memphis). Técnico: Fernando Diniz

Rosario Central — Ledesma; Emanuel Coronel, Ovando, Gastón Avila e Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Di María e Campaz; Enzo Copetti e Cantizano. Técnico: Jorge Almirón