InícioEsportes
SUL-AMERICANA

Em jejum de gol, Vasco busca vitória e classificação contra Olimpia

Cruzmaltino não balança as redes há três partidas e precisa ajustar a parte ofensiva para bater o Olimpia e retornar às quartas de final de um torneio continental depois de 14 anos

O atacante Claudio Spinelli tem 30 jogos e seis gols pelo Vasco em 2026 - (crédito: Matheus Lima/Vasco)
O atacante Claudio Spinelli tem 30 jogos e seis gols pelo Vasco em 2026 - (crédito: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco não sabe o que é estar entre os oito melhores de um torneio continental desde a queda para o Corinthians, na Libertadores de 2012. O torcedor sente falta não apenas de uma presença nas quartas de final de uma competição internacional, mas também de um ataque capaz de alimentar esse sonho, como aquele time de Cristóvão Borges, com Diego Souza e Alecsandro.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Gol virou artigo raro para o cruzmaltino: não balança as redes há três jogos. Nesta quinta-feira (20/8), porém, marcar é questão de sobrevivência para avançar às quartas da Copa Sul-Americana. O desafio é o Olimpia, às 19h, no Estádio Defensores del Chaco, com transmissão do Paramount.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O jejum contrasta com os números do Vasco na Copa Sul-Americana. O Cruzmaltino é o segundo time que mais acumula grandes chances na competição, com 31 — atrás apenas do Botafogo, que soma 33. O problema está na hora de transformar volume em gol.

Desde as saídas de Rayan e Pablo Vegetti, ninguém assumiu o protagonismo ofensivo. Spinelli, Nuno Moreira, Brenner, Andrés Gómez, Adson e Loide Augusto vivem fase de pouca inspiração. O resultado é a liderança em oportunidades desperdiçadas: são 23.

A gestão de Pedrinho investiu quase R$ 200 milhões em 12 jogadores para o setor ofensivo nos últimos dois anos. O novato é o argentino Facundo Colidio, que estreou contra o Santos, mas ainda não encontrou as redes. Brenner foi o investimento mais alto, por 5 milhões de euros, seguido por Andrés Gómez e Hinestroza.

Se avançar, o Vasco reencontrará o River Plate. O último duelo entre as equipes foi na semifinal da Copa Mercosul de 2000. Haverá um Brasil x Argentina com São Paulo x Boca Juniors.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Victor Parrini

Repórter

Na editoria de Esportes do Correio Braziliense desde 2021, cobriu presencialmente os Jogos Olímpicos de Paris-2024, a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos e a Copa América de 2021.

Por Victor Parrini
postado em 20/08/2026 05:00
SIGA
x