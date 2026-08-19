Brasil x República Dominicana: Oscar será homenageado em Brasília

O jogo da Seleção Brasileira masculina de basquete contra a República Dominicana no próximo dia 27, às 20h10, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar em 2027, terá uma homenagem ao ídolo Oscar Schmidt. Nascido em Natal (RN) e criado no Distrito Federal, onde começou na modalidade no Clube Vizinhança, na 108/109 Sul, o "Mão Santa" morreu em 17 de abril, aos 68 anos.

De acordo com informações da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), o Brasil jogará com um patch especial do Rei. Filho de Oscar, Felipe Schmidt estará na arena para a homenagem especial. Os ingressos estão à venda em tickzi.com.br.

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"Oscar é a história do basquete brasileiro e mundial. É eterno e uma inspiração para qualquer um que pisa em uma quadra de basquete. Seus feitos, vitórias e conquistas nunca serão esquecidas e essa homenagem da CBB ao seu ídolo é mais um momento em que podemos prestar nosso carinho e gratidão por tudo que ele representa", disse o presidente da CBB, Marcelo Sousa, em entrevista à CBB.

Com 49.737 pontos, Oscar é o maior cestinha da história da Seleção Brasileira e por décadas foi o maior cestinha de todos os tempos da modalidade. Ele detém a marca de maior cestinha da história dos Jogos Olímpicos; recorde de pontos em um jogo de Olimpíada (55 contra a Espanh em 1988); maior média de pontos na Olimpíada (42,3 ppj); recorde de pontos em um jogo de Mundial, com 52 contra a Austrália em 1990’e sete das 10 maiores pontuações do basquete em Olimpíadas, sendo Hall da Fama FIBA, Springfield e Time Brasil.

"Jogar na Seleção Brasileira foi uma das maiores conquistas da vida do meu pai, fora da família, ele sempre teve muito orgulho de defender a camisa da Seleção. Um brasão dele comemorativo na camiseta da Seleção, ele, com certeza, onde estiver, estará muito feliz com essa homenagem. E nós como família, estamos muito felizes em saber que a história dele segue sendo escrita na camiseta da Seleção Brasileira", diz Felipe Schmidt, filho de Oscar.

O patch dourado traz o rosto de Oscar e a escrita “Oscar Eterno”, uma referência aos seus feitos. Ela foi desenhada por Joaquim Xavier e ficará do lado direito do peito da Jersey brasileira. A homenagem será usada nas janelas 3 (contra República Dominicana e México, na casa do rival), além da janela 4 das Eliminatórias, com dois jogos no Brasil contra Estados Unidos e México novamente.

