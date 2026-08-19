Flamengo vence o Cruzeiro e vai às quartas de final da Libertadores

Samuel Lino marcou o gol que colocou o Flamengo nas quartas de final - (crédito: Gilvan de Souza/Flamengo)

Diante de 72.481 torcedores, que lotaram o Maracanã nesta quinta-feira (19/8), o Flamengo garantiu a sua classificação para as quartas de final da Libertadores-2026. O atual campeão continental, que luta pelo seu quinto caneco na competição, venceu o Cruzeiro por 2 x 1. Arrascaeta, no primeiro tempo, abriu o placar. Na etapa final, Romero empatou. Mas Samuel Lino recolocou os cariocas na frente. Como a partida de ida, no Mineirão, ficou no 1 x 1, o triunfo no Rio coloca o Flamengo na próxima fase.

Agora, o Flamengo espera o vencedor de Tolima e Del Valle para saber qual será o seu rival nas quartas de final. Na ida, na Colômbia, os equatorianos do Del Valle venceram por 1 x 0 e jogam pelo empate na volta, em Quito, para saber qual será o seu adversário. Qualquer que seja o rival, o Flamengo mais uma vez fará o jogo de volta em casa.

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O primeiro tempo surpreendeu, pois o domínio do Flamengo foi total diante de um rival que é muito qualificado e deveria mostrar mais jogo. Para se ter ideia, o Mengo fechou a primeira etapa com 68% de posse e 14 finalizações a 2.

Desde o início, o Rubro-Negro buscou o gol. Aos sete, em cruzamento de Jorginho, Léo Ortiz, livre, cabeceou para fora. Aos 12, Otávio salvou uma já finalização de Pedro em jogada individual. E teve finalizações que passaram perto em chutes de Samuel Lino, Arrascaeta e Pedro. O Fla atacava por todos os espaços, principalmente pelo centro, enquanto o Cruzeiro às vezes chegava perto da área, mas sem assustar. Matheus Pereira não fazia o jogo fluir e Gerson (ex-Fla), muito vaiado, fazia uma partida nula.

Assim, aos 34 minutos, veio o gol do Rubro-Negro. Arrascaeta recebeu pela esquerda e tocou para Pedro, que devolveu de primeira, com o lado do pé. Arrascaeta, livre na área, bateu para colocar 1 x 0 no placar. E apenas a partir daí o Cruzeiro resolveu se lançar um pouco mais, pois a derrota significaria a sua eliminação. Mas pressionou mesmo apenas nos três minutos finais, sem conseguir finalizar no gol de Rossi.

No segundo tempo, a coisa mudou. O Flamengo voltou desconectado e, numa sequência de erros de Léo Pereira (duas vezes), Rossi e Jorginho, o lance acabou com um cruzamento de William que passou por todos.

Mas Jorginho salvou de voleio uma bola em que metade dela tinha passado da linha do gol. O VAR acabou confirmando que a bola não entrou. Contudo, aos cinco minutos, em jogada pela direita, Gerson tocou para a bomba de Lucas Romero, de fora da área, no canto esquerdo de Rossi. 1 x 1, num belíssimo gol. E a Raposa seguiu perigosa, aproveitando os erros de passe e o nervosismo do Flamengo.

Contudo, quando a Raposa era dominante, o Flamengo achou o segundo gol, aos 16 minutos. Muito parecido com o primeiro, o Mengo fez a jogada: Arrascaeta tocou para Pedro, que fez o pivô, tocando de lado, de pé, para Samuel Lino na área, pela esquerda. O atacante dominou, deixou William no chão e chutou cruzado, sem chance para Otávio.

A partir daí, o jogo ficou um pouco mais truncado. O Flamengo cadenciava em sua intermediária, e o Cruzeiro ficava mais com a bola, com o time carioca tentando alguns contra-ataques. Nas arquibancadas, a torcida do Fla gritava a plenos pulmões.

Enfim, os 68 mil rubro-negros (do total, quatro mil eram da torcida dos mineiros) fizeram a festa neste que foi o maior público do estádio em 2026. Afinal, o Mengo segue muito vivo na Liberta. Mas o Cruzeiro tem de se orgulhar. Lutou e caiu de pé.

FLAMENGO 2×1 CRUZEIRO

Copa Libertadores 2026 – Oitavas de final (jogo de volta)

Data: 19/8/2026

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 72.481

Público pagante: 68.510

Renda: R$ 8.117.578,50

Gols: Arrascaeta, 34’/1ºT (1-0); Lucas Romero, 5’/2ºT (1-1); Samuel Lino, 16’/2ºT (2-1)



FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas(Varela, 31’/2ºT); Pulgar, Jorginho (Evertton Araújo, 34’/2ºT) e Arrascaeta (Paquetá, 18’/2ºT); Plata (Carrascal, 18’/2ºT), Pedro (Bruno Henrique, 31’/2ºT) e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim.



CRUZEIRO: Otávio; William (Fagner, 33’/2ºT) Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Rojas (Lucho Rodríguez, 33’/2ºT); Gerson (Bruno Rodrigues, 40’/2ºT), Romero e Matheus Pereira; Arroyo, Wesley (João Costa, 21’/2ºT) e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.



Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Cartões amarelos: Bruno Henrique (FLA); William, João Costa (CRU)