Rafa Barros é sinônimo de gol para o Minas Brasília em pênaltis

A um dia do principal jogo da temporada, o Minas Brasília se prepara para o tão sonhado acesso à Série A1 do Brasileirão Feminino. Entre as principais peças do elenco, uma se destaca, principalmente quando o assunto é decisão na marca da cal. Aos 32 anos, a meia-atacante Rafa Barros é a artilheira dos gols de pênalti do campeonato, com quatro.
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Vivendo a segunda temporada no Distrito Federal, a carioca acumula 27 jogos pelo Minas Brasília. Neste ano, foram 16 partidas na segunda divisão nacional. Rafa é uma peça importante no esquema tático da treinadora Kethleen Azevedo e acumula cerca de 992 minutos em campo, uma média de 11 jogos pela competição. No próximo sábado, o Minas chega para a decisão com uma vantagem magra por 1 x 0, contra a equipe do Ação. O empate alça o time da capital à primeira prateleira do futebol feminino.
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Rainha das cobranças na segunda divisão nacional, Rafa foca em não deixar a pressão mudar a decisão. "Sempre olho para o céu e fico pedindo para ele (Deus) abençoar na batida. Gosto de ter uma ideia do canto antes da cobrança, mas também observo a goleira e tento ler o movimento dela. Às vezes, uma pequena mudança no ritmo da corrida pode fazer diferença. O mais importante é não deixar a pressão mudar a minha decisão", explica.
A camisa 7 entrará em campo pelo Minas mais uma vez para buscar a vaga para a elite nacional. Em 2025, a carioca se despediu do Itabirito e assumiu o desafio de ajudar o grupo a vencer o Fortaleza. Naquele jogo, no entanto, as Leoas bateram as Minas por 2 x 1 no Bezerrão, no confronto de ida, e seguraram a vantagem com o empate por 0 x 0, que encerrou o sonho do acesso brasiliense.
Apesar da experiência, aos 32 anos, Rafa ainda sente frio na barriga quando vai para a marca da cal. A carioca segue um lema para as cobranças de: confiar no trabalho, respirar fundo e bater. "Procuro usar tudo que adquiri ao longo da carreira para lidar com esses momentos, mas cada cobrança é única e a responsabilidade continua sendo grande", destaca.
*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
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