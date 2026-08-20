Ronaldinho Gaúcho desembarca na Itália voltar ao futebol profissional

Aos 46 anos, Ronaldinho Gaúcho proporciona mais um rolê aleatório em sua trajetória extracampo. A imprensa flagrou o desembarque do Bruxo na Itália na manhã desta quinta-feira (20) para a apresentação oficial do Ravenna como jogador profissional.

A chegada ao tradicional clube italiano, que atualmente disputa a Série C, faz parte de um acordo para que Ronaldinho se torne acionista e investidor da equipe. Assim, o projeto pretende fortalecer a marca do Ravenna e atrair novos aportes financeiros.

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Mal posso esperar para voltar a dançar com a bola e escrever uma nova história junto com Ignazio (presidente do Ravenna) e toda a família Cipriani. O futebol sempre foi uma fonte de alegria para mim, quero levar o mesmo espírito para o Ravenna, celebrou Ronaldinho Gaúcho.

Além da atuação nos bastidores, o Bruxo também deve participar de partidas festivas e ações globais de marketing. Sua presença será, portanto, utilizada para ampliar a visibilidade do clube dentro e fora da Itália.

A parceria entre Ronaldinho e o Ravenna será oficializada na próxima terça-feira (23), durante um evento de gala em Miami, nos Estados Unidos. A cerimônia marcará o início formal da nova etapa do astro brasileiro no futebol italiano.

Veja o desembarque de Ronaldinho Gaúcho:

A Ravenna inizia il Ronaldinho Day: il brasiliano è appena atterrato allaeroporto di Forlì pic.twitter.com/7TEUtZdCkb Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 20, 2026





R10 se junta a clube centenário em busca de acesso na Itália

O Ravenna foi fundado em 1913 e tem sede na cidade de mesmo nome, na região da Emília-Romanha, no norte da Itália. O clube manda seus jogos no Estádio Bruno Benelli e veste as cores vermelho e amarelo. Apesar de nunca ter alcançado o grupo das grandes potências do futebol italiano, construiu uma trajetória marcada por acessos, rebaixamentos e tentativas de retornar à elite.

O melhor momento do Ravenna aconteceu na década de 1990. Em 1993, a equipe conquistou pela primeira vez o acesso à Serie B e, posteriormente, disputou a segunda divisão italiana em sete temporadas. A última participação ocorreu em 2007/08. Desde então, porém, problemas financeiros e administrativos afastaram o clube das principais divisões do país.

Nos últimos anos, entretanto, o Ravenna iniciou um processo de reconstrução e voltou a disputar a Serie C. Agora, a diretoria busca recuperar espaço no futebol italiano e alcançar novamente a Serie B. Para isso, o clube aposta em investimentos e também no aumento da exposição de sua marca.

É justamente nesse cenário que Ronaldinho Gaúcho entra no projeto. Campeão mundial com a Seleção em 2002, vencedor da Bola de Ouro em 2005 e ídolo de Barcelona e Milan, o ex-meia não disputa uma partida oficial desde 2015, quando encerrou sua passagem pelo Fluminense.

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