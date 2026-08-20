Messi faz gol e presta homenagem emocionante ao pai que morreu

Lionel Messi viveu uma noite de forte emoção, nesta quarta-feira (19). O craque argentino marcou pela primeira vez desde a morte de seu pai, Jorge Messi, e prestou uma bela homenagem ao fazer o segundo gol do Inter Miami no empate em 2 a 2 com o Philadelphia Union, pela Major League Soccer (MLS).

Messi marcou aos 26 minutos do primeiro tempo. Depois de se livrar da marcação de Kai Wagner, o argentino avançou para dentro da área e finalizou de canhota, colocando a bola no canto do goleiro Andre Blake. O gol deixou o Inter Miami momentaneamente na frente por 2 a 1.

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Na comemoração, Messi apontou para o céu e levantou o olhar. O gesto, tradicional nas comemorações do argentino, ganhou um significado ainda mais especial desta vez. O jogador homenageou o pai, que teve papel fundamental em sua trajetória profissional e também atuava como seu representante.

Além do gol, Messi também participou da construção do primeiro gol do Inter Miami. Mesmo assim, a equipe não conseguiu sustentar a vantagem. O Philadelphia Union, porém, buscou o empate e fechou o jogo em 2 a 2. Com o resultado, o time da Flórida chegou ao quarto jogo consecutivo sem vencer.

Primeiro gol depois da perda

Jorge Messi morreu em Rosario, na Argentina, aos 68 anos. Pai e empresário, ele acompanhou de perto praticamente toda a trajetória do filho e teve papel importante na mudança da família para a Espanha, quando Lionel ainda era adolescente, além de participar das negociações que marcaram a carreira do craque.

Inclusive, após a morte do pai, Messi publicou uma mensagem emocionante nas redes sociais. Na ocasião, o jogador definiu Jorge como pai, amigo e representante e revelou a dificuldade para imaginar a vida sem a presença dele. O argentino também deixou em aberto o futuro de sua carreira ao admitir que não sabia como seguir sem o pai ao seu lado.

Messi voltou aos gramados poucos dias depois. Primeiro, entrou no segundo tempo da derrota do Inter Miami para o León, pela Leagues Cup. Depois, foi titular na goleada sofrida por 4 a 1 para o Nashville, pela MLS. Nas duas partidas, porém, não conseguiu marcar.

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