Reação de Leila Pereira ao ver escudo do Vasco viraliza; vídeo - (crédito: Reprodução/Jogada 10)

O nome de Leila Pereira voltou a ser vinculado ao do Vasco nesta quinta-feira (20) nas redes sociais. Isso porque um vídeo gravado durante a classificação do Palmeiras sobre o Cerro Porteño na Libertadores, após a vitória por 1 a 0, flagrou a reação da mandatária alviverde ao se deparar com o escudo cruz-maltino nas arquibancadas do estádio General Pablo Rojas.

Um torcedor se vira em direção ao camarote de Leila e mostra um objeto, que parece uma carteira, com o escudo do Vasco. Ao perceber do que se tratava, Leila Pereira dá um sorriso descontraído e se vira para conversar com alguém. A reação da dirigente foi suficiente para repercutir entre palmeirenses e vascaínos nas redes, com rivais também embarcando na onda.

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Alguns rivais têm se incomodado com a postura amigável de Leila Pereira em relação à diretoria vascaína especialmente pela negociação do clube carioca para venda da SAF a Marcos Lamacchia, enteado da presidente. Há também uma série de rumores, estes mais antigos, sobre a forte simpatia da dirigente com o Cruz-Maltino.

Leila Pereira sorrindo ao ver escudo do Vasco durante jogo do Palmeiras. @leonardobaran pic.twitter.com/I68EATiDGs — Planeta do Futebol (@futebol_info) August 20, 2026





"Meu pai era vascaíno, meus dois irmãos são vascaínos e minha mãe é o que eu sou. Minha mãe é palmeirense", disse Leila à Globo em 2025.

Situação da SAF Vasco

O Vasco atravessa uma situação financeira delicada enquanto aguarda a autorização da Justiça para concluir a venda da SAF a Marcos Lammachia, enteado de Leila Pereira. Diante desse cenário, o clube busca com urgência um empréstimo de R$ 150 milhões para reorganizar o caixa e colocar as obrigações em dia.

A pressão aumenta pelas exigências impostas pelo processo de Recuperação Judicial. A instituição precisa cumprir os compromissos assumidos com os credores e, ao mesmo tempo, manter os pagamentos de salários e vencimentos.

O quadro financeiro ainda se soma à necessidade de reforçar o elenco. Na zona de rebaixamento, o clube precisa elevar o nível competitivo do time, tornando o empréstimo DIP de R$ 150 milhões uma medida considerada essencial para evitar o colapso financeiro do Cruz-Maltino.

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