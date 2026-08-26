Líder na Porsche, Pipo Massa acelera protótipo do WEC na Espanha

Pipo Massa em Barcelona para testes com o protótipo LMP3 da AF Corse, em busca de mais conhecimento em sua temporada de estreia no automobilismo - (crédito: Divulgação)

Líder da temporada 2026 da Porsche Carrera Cup Rookie, Pipo Massa busca mais conhecimento em sua temporada de estreia no automobilismo. O piloto participa de testes nesta quinta e sexta-feira no Circuito da Catalunha, em Barcelona, na Espanha.

A convite da equipe italiana AF Corse, Pipo vai acelerar um protótipo LMP3. O piloto de 16 anos, que sonha em disputar o WEC ou o IMSA, esteve no autódromo na quarta-feira para ajustar o banco e conhecer o carro que guiará no tradicional traçado espanhol.

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Pipo Massa espera aproveitar bem o tempo de pista. O pai, Felipe Massa, acompanha cada detalhe das atividades do filho.

“É mais um momento muito especial para aprender o máximo possível guiando um carro totalmente novo para mim e contando com uma estrutura muito profissional", afirmou Pipo. Ele também agradeceu o convite da equipe e a oportunidade de dividir o carro com Erick Shotten.

Depois dos testes em Barcelona, o piloto retornará ao Brasil para acelerar na Porsche Carrera Cup. A sétima etapa da temporada ocorre nos dias 5 e 6 de setembro, em Interlagos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.