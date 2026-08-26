Kaio Jorge pede desculpas a Ruan após lance no clássico

O clássico entre Cruzeiro e Atlético, disputado na noite da última terça-feira (25/8), terminou empatado, mas também deixou um lance de preocupação no Mineirão. Kaio Jorge procurou Ruan Tressoldi após a partida para pedir desculpas pela jogada que tirou o zagueiro do confronto.
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Antes de receber a mensagem de Kaio Jorge, Ruan havia publicado uma manifestação nas redes sociais sobre o lance. O zagueiro classificou o atacante como mau-caráter pela jogada e deixou a publicação disponível em seu perfil. Apesar disso, os dois jogadores conversaram posteriormente.
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Ruan passa por exames após o clássico
Kaio Jorge explicou ao defensor que não pretendia causar a lesão. Durante uma disputa aérea ainda no primeiro tempo, o atacante do Cruzeiro fez uma cama de gato e Ruan caiu de maneira desajeitada, atingindo a região do pescoço. O zagueiro, desse modo, precisou deixar o gramado após o lance.
Em seguida, o árbitro acionou o protocolo de concussão cerebral. Ruan seguiu diretamente para o hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, onde passou por exames para avaliar possíveis consequências do impacto. Logo depois, a equipe médica realizou uma avaliação neurológica.
agoniante a queda do ruan após o choque com o kaio jorge
ele já está bem e em campo pic.twitter.com/AdGTvI6uGr— out of context brasileirão (@oocbrsao) August 26, 2026
Os exames, por outro lado, não apontaram lesões estruturais na coluna ou no crânio. Dessa forma, o jogador de 27 anos recebeu alta após a avaliação e pôde deixar a unidade hospitalar. O Atlético acompanhou a situação do defensor após o atendimento.
O contato entre os atletas aconteceu após o clássico, que marcou o primeiro encontro entre Cruzeiro e Atlético pelas quartas de final da Copa do Brasil. Enquanto isso, o empate por 1 x 1 deixou a disputa completamente aberta para o segundo confronto.
Agora, os rivais voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (1º/8), às 21h, na Arena MRV. O vencedor da partida garante vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Em caso de novo empate, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis.
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