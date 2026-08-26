Yuri Alberto treina sem restrições e se aproxima de retorno

Yuri Alberto deu mais um passo importante para voltar ao Corinthians. Recuperado de uma lesão na parte posterior da coxa direita, o atacante participou normalmente do treino desta quarta-feira (26/8), no CT Joaquim Grava. A informação é do portal ge.

Dessa forma, o camisa 9 iniciou a transição física na semana passada e recebeu a liberação do departamento médico após passar por um novo exame nesta manhã. Com a evolução, a comissão técnica trabalha com a possibilidade de relacioná-lo para o clássico contra o Santos.

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Nesse sentido, Corinthians e Santos se enfrentam no domingo (30/8), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Outro jogador que voltou aos treinamentos sem restrições foi Hugo Souza. O goleiro ficou fora da última partida por causa de um estiramento no joelho, mas participou normalmente da atividade no campo.

O departamento médico e a comissão técnica ainda vão acompanhar a condição física do arqueiro até o próximo compromisso para definir sua disponibilidade.

O Corinthians voltou ao CT Joaquim Grava nesta quarta-feira (26/8) após dois dias de folga. A equipe de Fernando Diniz ocupa a nona posição do Brasileirão, com 32 pontos, e já garantiu vaga nas quartas de final da Libertadores.