Rio receberá competição com atletas master, de até mais de 90 anos

Competidores de judô exemplificam a paixão pelo esporte e a longevidade entre atletas - (crédito: CBEM/Divulgação)

Atletas master, alguns com mais de 90 anos, se reunirão no Rio de Janeiro para o Master Games Brasil Rio 2026, mostrando que a busca por novos desafios não tem idade. O evento ocorre entre 9 e 18 de outubro, transformando a cidade em um grande palco do esporte master com competidores brasileiros e estrangeiros.

Organizado pelo Comitê Brasileiro do Esporte Master (CBEM), o encontro foi concebido para incentivar o esporte, a longevidade e a qualidade de vida. As categorias são divididas por faixas etárias e respeitam as regras técnicas de cada modalidade.

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Os Master Games Brasil promovem o encontro de gerações e aproximam atletas amadores de grandes nomes do esporte. Para Edson Campello, presidente do CBEM, essa convivência é um dos principais legados da competição.

“Reunir atletas de diferentes gerações proporciona o convívio com ídolos do passado e competidores de renome, que continuam em atividade e servem de motivação aos mais jovens”, declara, em comunicado oficial do evento.

Histórias que desafiam os limites da idade

Entre os participantes estão pessoas que praticam esportes há décadas e outras que iniciaram a atividade física apenas na maturidade. Um dos destaques esperados são as “lendas longevas”, atletas com mais de 85 ou 90 anos que se mantêm ativos em competições.

Segundo Campello, esses exemplos demonstram que a longevidade pode estar associada à autonomia e ao convívio social. Ele lembra a história de um atleta centenário que começou a praticar esportes depois dos 90 anos e, aos 102, estabeleceu um recorde nos 100 metros rasos, prometendo melhorar a própria marca.

“É um exemplo extraordinário de motivação e vontade de se manter ativo. Histórias como essa inspiram outras gerações”, afirma o presidente do CBEM.

Competições em diferentes pontos da cidade

As disputas serão realizadas em arenas distribuídas pelo Rio de Janeiro. A organização geral é do CBEM, mas a execução técnica ficará a cargo das entidades responsáveis por cada modalidade, seguindo seus regulamentos específicos.

A escolha do Rio de Janeiro amplia o alcance do evento. “Os Master Games Brasil Rio 2026 representam um passo importante na consolidação do esporte master no país. Estamos estruturando um evento nacional, com governança, planejamento e respeito às entidades esportivas”, finaliza Edson Campello.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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