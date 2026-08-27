Em jogo tenso, Inter e Grêmio ficam no empate na ida da Copa do Brasil

O clássico marcado pelo excesso de duelos físicos acabou com 43 faltas na noite desta quinta-feira no Beira-Rio - (crédito: Lucas Uebel/Gremio FBPA)

O Gre-Nal 453, válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, terminou sem gols e sem um vencedor. No Beira-Rio, Internacional e Grêmio mediram forças pela primeira parte do confronto decisivo do mata-mata nacional, e apesar de muito suor e de muita confusão, o placar permaneceu zerado no apito final. Desse modo, o jogo de volta, na Arena do Grêmio, na próxima quinta-feira (3), não terá vantagem para nenhum dos lados.

Confusões, brigas e poucas chances

Os primeiros 45 minutos dos 180 decisivos foram a síntese do que é um GreNal. A etapa inicial no Beira-Rio foi marcada pela falta de finalizações dos dois lados, mas de muita confusão, brigas, reclamações e um cartão para cada time. Foram pelo menos dois grandes momentos de confusões entre os times. No primeiro, Bernabei reclamou de uma cotovelada de Wallace e caiu no gramado. Carlos Vinicius puxou o jogador do chão e gerou uma série de empurrões entre os jogadores. Por isso, o atacante do Grêmio e Matheus Bahia, do Inter, receberam um cartão amarelo.

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Em um segundo momento, já nos acréscimos, Carlos Vinicius acertou uma cotovelada no rosto de Bruno Gomes em uma dividida. O lance gerou revolta nos jogadores do Internacional, que cobraram um segundo amarelo ou a expulsão direta do atacante gremista. Ramon Abatti Abel, no campo, marcou falta e não advertiu o jogador. O VAR também não se manifestou e o lance permaneceu sem punição, para a revolta de Gabriel Mercado.

Mais futebol, menos confusão

Já na etapa final, os ânimos foram acalmados. Com um ritmo mais morno, o Internacional passou a comandar as ações da partida e a posse de bola, enquanto o Grêmio adotou a postura de se defender para levar o empate para o jogo de volta, e decidir a classificação em casa. Desse modo, o Colorado mostrou mais uma vez a sua dificuldade de criar chances e marcar gols.

Sem muita criatividade, o Internacional apostou em cruzamentos para tentar entrar na defesa gremista, mas o sistema defensivo tricolor levou a melhor em praticamente todos os levantamentos. Foram 17 cruzamentos do Inter, com apenas cinco encontrando um jogador colorado, mas sem sucesso para balançar as redes de Weverton.

Sendo assim, o empate sem gols – assim como foi no jogo do primeiro turno do Brasileirão – deixa o confronto mais do que aberto para o jogo de volta, na próxima quinta-feira (3), na Arena do Grêmio.

Próximos compromissos

Antes de medirem forças pelo jogo de volta, na próxima quinta-feira (3), Internacional e Grêmio cumprem compromissos pelo Campeonato Brasileiro neste final de semana. O Colorado vai até Salvador para visitar o Bahia, na Fonte Nova, no domingo (30), às 19h30. Já o Tricolor, por sua vez, recebe a Chapecoense, também no domingo, mas às 18h30 (de Brasília).

INTERNACIONAL 0x0 GRÊMIO

Copa do Brasil Jogo de Ida Quartas de Final

Data-Hora: 27/08/2026, 20h (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Público: 43.970 pessoas

Renda: R$ 2.525,513,00

INTERNACIONAL: Matheus Cunha; Bruno Gomes (Aguirre, 42’/2ºT), Mercado e Maripán; Vitinho, Villagra, Paulinho (Sanabria, 20’/2ºT), Calebe (Bruno Henrique, intervalo) e Matheus Bahia; Carbonero (Alan Patrick, 20’/2ºT) e Bernabei (Eliasson, 47’/2ºT). Técnico: Paulo Pezzolano

GRÊMIO: Weverton; Diego Caito, Wallace, Kannemann e Marlon; Noriega (Danilo Barbosa, 33’/2ºT), Villasanti e Krovinovic; Pavón (Enamorado, 33’/2ºT), Carlos Vinícius (Braithwaite, 13’/2ºT) e Jovane Cabral (Amuzu, 13’/2ºT). Técnico: Luis Castro

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões Amarelos: Matheus Bahia, Bernabei (INT); Kannemann, Carlos Vinícius (GRE)