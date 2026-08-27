Fim da novela: Barcola é do Liverpool por R$ 840 milhões

O Liverpool chegou a um acordo com o Paris Saint-Germain para contratar Bradley Barcola por cerca de 140 milhões de euros (cerca de R$ 840 milhões). Segundo informações do jornal espanhol ‘Marca’, o atacante francês deve viajar para a Inglaterra ainda nesta quinta-feira (27) para fazer exames médicos e concluir a transferência.
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A negociação coloca Barcola entre os reforços mais caros da atual janela de transferências. Além disso, o jogador pode se tornar a segunda contratação mais cara da história do Liverpool, atrás apenas de Alexander Isak, contratado pelo clube inglês ao Newcastle por 125 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 874 milhões).
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O Liverpool tratava Barcola como uma das principais opções para reforçar o setor ofensivo. O clube inglês intensificou as conversas depois de não conseguir avançar pela contratação de Yan Diomande, que acabou acertando com o Real Madrid.
Aos 23 anos, Barcola ganhou destaque no futebol francês e também passou a ocupar espaço na seleção da França. No PSG, porém, o atacante perdeu protagonismo ao lado de Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué.
Além disso, Barcola não teria interesse em renovar seu contrato com o clube parisiense. Dessa forma, o PSG passou a considerar uma negociação, embora inicialmente tenha estabelecido uma pedida bastante elevada pelo jogador.
Até então, o Liverpool havia adotado uma postura mais cautelosa no mercado. O clube contratou o zagueiro francês Jeremy Jacquet por 70 milhões de euros (R$ 420 milhões) e o meia-atacante Víctor Muñoz por 40 milhões de euros (R$ 240 milhões). Além de contar com o uruguaio Ronald Araújo por empréstimo.
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