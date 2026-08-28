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Mundial de Canoagem: Isaquias Queiroz fica em último na final dos 1.000m

Focado na medalha no C1 500m neste sábado, o baiano de Ubatuba termina e nono lugar na decisão do C1 1.000m em prova acirrada marcada por divisão do ouro. Gabriel Nascimento fecha em quarto nos 200m

Isaquias Queiroz avança na semifinal C1 500m nesta sexta-feira em Poznan, na Polônia - (crédito: Fabio Canhete/CBCa)
Isaquias Queiroz avança na semifinal C1 500m nesta sexta-feira em Poznan, na Polônia - (crédito: Fabio Canhete/CBCa)

Isaquias Queiroz ficou fora do pódio no Mundial de Canoagem Velocidade. Na manhã desta sexta-feira, o baiano de Ubaitaba ficou em último lugar na prova C1 1.000m em Poznan, na Polônia. Nessa categoria, o atleta navega sozinho ajoelhado na canoa remando em apenas um lado da embarcação.

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O brasileiro buscava a sexta medalha nessa distância específica em participações nos campeonatos mundiais, a segunda dourada. A única dourada foi conquistada em Szeged, na Hungria, em 2019. O canoísta Martin Fuksa cruzou a linha de chegada na primeira colocação ao lado do húngaro Daniel Fejes com o tempo de 4:07.44. Isaquias fez 4:23.13.


A 686 dias da abertura dos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028, Isaquias Queiroz retoma o ritmo de alto rendimento pelo sonho de mais um ouro no C1 1.000m. Ele foi o campeão da prova na edição de Tóquio-2020, disputada em 2021 devido à pandemia do novo coronavírus.


Protagonista de cinco medalhas olímpicas, Isaquias Queiroz prometeu melhor performance no C1 500m, cuja distância não é disputada no evento do COI, mas projetou um bom desempenho na finalíssima do C1 1.000m. Cansado da semifinal dos 500m disputada horas antes da final, ele não suportou o ritmo intenso da decisão. Neste sábado, ele voltará à água no Lago Malto em busca de medalha na prova predileta dele.


Em dezembro do ano passado, Isaquias Queiroz foi submetido a uma cirurgia no olho direito para a retirada de um pterígio (membrana benigna na superfície do olho).

Gabriel Nascimento

Na sequência da final disputada por Isaquias Queiroz, a promessa brasileira Gabriel Nascimento terminou na quarta colocação na final da prova C1 200m. O atleta de 20 anos brigou pelo bronze até a linha de chegada, mas encerrou a competição na quarta colocação com 41.39s, a quatro décimos do bronze.

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Marcos Paulo Lima

Subeditor

Formado na Universidade Católica de Brasília, cobriu a Copa do Mundo (10, 14, 18 e 22); Copa América (11, 19 e 21); Copa das Confederações (2013), Champions (15), Euro-2016 e a Olimpíada do Rio-2016.

Por Marcos Paulo Lima
postado em 28/08/2026 10:43 / atualizado em 28/08/2026 11:16
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