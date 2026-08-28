Mundial de Canoagem: Isaquias Queiroz fica em último na final dos 1.000m

Isaquias Queiroz ficou fora do pódio no Mundial de Canoagem Velocidade. Na manhã desta sexta-feira, o baiano de Ubaitaba ficou em último lugar na prova C1 1.000m em Poznan, na Polônia. Nessa categoria, o atleta navega sozinho ajoelhado na canoa remando em apenas um lado da embarcação.
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O brasileiro buscava a sexta medalha nessa distância específica em participações nos campeonatos mundiais, a segunda dourada. A única dourada foi conquistada em Szeged, na Hungria, em 2019. O canoísta Martin Fuksa cruzou a linha de chegada na primeira colocação ao lado do húngaro Daniel Fejes com o tempo de 4:07.44. Isaquias fez 4:23.13.
A 686 dias da abertura dos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028, Isaquias Queiroz retoma o ritmo de alto rendimento pelo sonho de mais um ouro no C1 1.000m. Ele foi o campeão da prova na edição de Tóquio-2020, disputada em 2021 devido à pandemia do novo coronavírus.
Protagonista de cinco medalhas olímpicas, Isaquias Queiroz prometeu melhor performance no C1 500m, cuja distância não é disputada no evento do COI, mas projetou um bom desempenho na finalíssima do C1 1.000m. Cansado da semifinal dos 500m disputada horas antes da final, ele não suportou o ritmo intenso da decisão. Neste sábado, ele voltará à água no Lago Malto em busca de medalha na prova predileta dele.
Em dezembro do ano passado, Isaquias Queiroz foi submetido a uma cirurgia no olho direito para a retirada de um pterígio (membrana benigna na superfície do olho).
Gabriel Nascimento
Na sequência da final disputada por Isaquias Queiroz, a promessa brasileira Gabriel Nascimento terminou na quarta colocação na final da prova C1 200m. O atleta de 20 anos brigou pelo bronze até a linha de chegada, mas encerrou a competição na quarta colocação com 41.39s, a quatro décimos do bronze.
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