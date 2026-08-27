Alison dos Santos, o Piu, bate recorde mundial nos 400m com barreiras

Alison dos Santos é recordista mundial. Durante a participação na etapa de Zurique da Diamond League, o "Piu" superou o rival norueguês Karsten Warholm para garantir o topo do pódio da prova dos 400m com barreiras. Como tempo de 45s80 tornou-se melhor do mundo na prova e, de quebra, quebrou a marca anterior registrada em 2022 (46s29), quando sagrou-se campeão mundial em Eugene.
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Piu dominou a prova de ponta a ponta. Diante do norueguês, adversário de longa data, não teve a liderança ameaçada. Warholm finalizou a prova quase um segundo depois, com 46s69. Os dois são os únicos a registrar tempo de 46 segundos ou menos na prova em questão.
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Este foi o quinto título de Alisson na Diamond League de 2026. Até aqui, venceu as etapas de Shaoxing (300m com barreiras em 33s01) e Xiamen (46s72), ambas na China. Além disso, sagrou-se campeão em em Oslo (46s89), na Noruega, e na Silésia (46s43), na Polônia.
A melhor marca do paulista de São Joaquim da Barra bateu ainda a melhor marca registrada por ele na temporada. Em julho, venceu o Troféu Brasil, em São Paulo, com 46s48.
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