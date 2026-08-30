Minas Brasília empata com o Itabirito pela semifinal da Série A2 Feminina

O Minas Brasília abriu a semifinal da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino com empate por 1 x 1 contra o Itabirito-MG, neste sábado (29/8), no Estádio Bezerrão.
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A equipe do Distrito Federal saiu atrás no placar, após chute de Bruna Marques, mas buscou o empate com Rayla Santana. O gol é importante para manter vivo o sonho das Minas de ir à final da segunda divisão nacional.
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No próximo domingo (6/9), o Minas Brasília precisa de qualquer vitória para encarar o Vasco ou Atlético do Piauí na decisão pelo título. Independentemente do resultado do jogo de volta, a companhia brasiliense está com vaga assegurada na elite nacional do futebol feminino da temporada 2027.
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