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FUTEBOL

Minas Brasília empata com o Itabirito pela semifinal da Série A2 Feminina

Equipe do Distrito Federal larga atrás no Estádio Bezerrão, mas busca 1 x 1 com Rayla. Definição da vaga será em 6 de setembro, em Minas Gerais

Minas Brasília segue na busca por vaga na final da Série A2 - (crédito: Patricy Albuquerque/Minas Brasília)
Minas Brasília segue na busca por vaga na final da Série A2 - (crédito: Patricy Albuquerque/Minas Brasília)

O Minas Brasília abriu a semifinal da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino com empate por 1 x 1 contra o Itabirito-MG, neste sábado (29/8), no Estádio Bezerrão. 

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A equipe do Distrito Federal saiu atrás no placar, após chute de Bruna Marques, mas buscou o empate com Rayla Santana. O gol é importante para manter vivo o sonho das Minas de ir à final da segunda divisão nacional. 

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No próximo domingo (6/9), o Minas Brasília precisa de qualquer vitória para encarar o Vasco ou Atlético do Piauí na decisão pelo título. Independentemente do resultado do jogo de volta, a companhia brasiliense está com vaga assegurada na elite nacional do futebol feminino da temporada 2027.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 30/08/2026 00:00 / atualizado em 30/08/2026 00:01
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