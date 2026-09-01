Barcelona oficializa contratação de Gabriel Jesus

O Barcelona anunciou nesta terça-feira (1º) a contratação do atacante brasileiro Gabriel Jesus, que estava no Arsenal, por três temporadas, após as dificuldades para conseguir assinar com o argentino Julián Álvarez, do Atlético de Madrid.
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"Arsenal e Barcelona chegaram a um acordo para a transferência do atacante brasileiro, que assina contrato até 30 de junho de 2029", informou o clube catalão em um comunicado.
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O Barcelona não cita o valor da operação, mas, segundo a imprensa local, o clube azul e grená pagará cerca de 10 milhões de euros (11,5 milhões de dólares, 60 milhões de reais), além de variáveis, pelo atacante, que tinha contrato com o clube inglês até junho de 2027.
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O brasileiro chega ao Barça para reforçar o ataque da equipe após as saídas de Robert Lewandowski e Ferran Torres e da impossibilidade de contratar o argentino Julián Álvarez, seu grande objetivo.
O clube catalão aguardou até o último dia da janela de transferências, que termina nesta terça-feira às 21h59 GMT (18h59 de Brasília), para contratar um atacante, depois de ter insistido até o último momento por Julián Álvarez.
Apesar de ter considerado encerrar a janela sem contratar um atacante, o Barcelona acabou optando por Gabriel Jesus.
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