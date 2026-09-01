Liga Sul-Americana: Brasília é anfitrião do Grupo C no Nilson Nelson

Semifinalista do NBB na temporada passada, o Brasília Basquete não somente participará da próxima edição da Liga Sul-Americana, como será um dos anfitriões do torneio continental. Campeão nas edições de 2010, 2013 e 2015, o time da capital receberá o Grupo C no Ginásio Nilson Nelson em jogos contra San Jose (Paraguai), Boca Juniors (Argentina) e Los Leones (Chile).
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Essa chave será disputada em Brasília de 16 a 18 de outubro. No total, a competição reúne 16 candidatos ao título. Corinthians, Flamengo e Mogi das Cruzes são os outros representantes do Brasil na Liga Sul-Americana de Basquete.
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"Estamos bem contentes de receber a primeira fase da Liga Sul-Americana. Brasília, que é o maior detentor de títulos desse campeonato (ao lado do Atenas de Córdoba, com três títulos cada), sempre entra com grandes responsabilidades. Tanto a comissão técnica como os jogadores que permaneceram e os contratados sabem do peso e da responsabilidade que é vestir essa camisa, principalmente em um torneio dessa magnitude", diz ao Correio Braziliense o diretor do Brasília, Fúlvio Chiantia.
"Não tenho dúvidas de que a equipe vai representar muito bem a cidade na Liga Sul-Americana e que o público de Brasília vai ter um espetáculo à parte tanto dentro de quadra como fora, como temos feito durante toda a última temporada", conclui o dirigente.
Os dois melhores times dos Grupos A e B se classificam para as quartas de final, que serão realizadas de 30 de outubro a 1º de novembro, enquanto os dois melhores times dos Grupos C e D disputarão as quartas de final, de 13 a 15 de novembro. Os quatro times restantes avançam para a semifinal, em 5 e 6 de dezembro. O atual campeão é o Ferro da Argentina.
Liga Sul-Americana
Grupo A
Datas: 2 a 4 de outubro
Local: Oliva, Argentina
Ginásio: Polideportivo Independiente DSC
Sede: Independiente de Oliva (ARG)
Equipes: Independiente de Oliva (ARG), Mogi Basquete (BRA), Olimpia Kings (PAR), Importadora Alvarado (ECU)
Grupo B
Datas: 9 a 11 de outubro
Local: Loja, Equador
Ginásio: Polideportivo Ciudad de Loja
Mandante: CD Jorge Guzmán (EQU)
Equipes: CD Jorge Guzmán (EQU), Corinthians (BRA), Nacional (URU), Regatas Corrientes (ARG)
Grupo C
Datas: 16 a 18 de outubro
Local: Brasília, Brasil
Ginásio: Ginásio Nilson Nelson
Mandante: Brasília (BRA)
Equipes: Brasília (BRA), San Jose (PAR), Boca Juniors (ARG), CDC Los Leones (CHI)
Grupo D
Datas: 23 a 25 de outubro
Local: Rio de Janeiro, Brasil
Ginásio: Maracanãzinho
Mandante: Flamengo (BRA)
Equipes: Flamengo (BRA), Oberá (ARG), Paisas Basketball Club (COL), Defensor Sporting (URU)
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