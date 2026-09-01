Liga Sul-Americana: Brasília é anfitrião do Grupo C no Nilson Nelson

Casa do Brasília, o Ginásio Nilson Nelson receberá o Grupo C no início da festa da Liga Sul-Americana de Basquete - (crédito: Matheus Maranhão / CAIXA Brasília )

Semifinalista do NBB na temporada passada, o Brasília Basquete não somente participará da próxima edição da Liga Sul-Americana, como será um dos anfitriões do torneio continental. Campeão nas edições de 2010, 2013 e 2015, o time da capital receberá o Grupo C no Ginásio Nilson Nelson em jogos contra San Jose (Paraguai), Boca Juniors (Argentina) e Los Leones (Chile).

Essa chave será disputada em Brasília de 16 a 18 de outubro. No total, a competição reúne 16 candidatos ao título. Corinthians, Flamengo e Mogi das Cruzes são os outros representantes do Brasil na Liga Sul-Americana de Basquete.

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"Estamos bem contentes de receber a primeira fase da Liga Sul-Americana. Brasília, que é o maior detentor de títulos desse campeonato (ao lado do Atenas de Córdoba, com três títulos cada), sempre entra com grandes responsabilidades. Tanto a comissão técnica como os jogadores que permaneceram e os contratados sabem do peso e da responsabilidade que é vestir essa camisa, principalmente em um torneio dessa magnitude", diz ao Correio Braziliense o diretor do Brasília, Fúlvio Chiantia.

"Não tenho dúvidas de que a equipe vai representar muito bem a cidade na Liga Sul-Americana e que o público de Brasília vai ter um espetáculo à parte tanto dentro de quadra como fora, como temos feito durante toda a última temporada", conclui o dirigente.

Os dois melhores times dos Grupos A e B se classificam para as quartas de final, que serão realizadas de 30 de outubro a 1º de novembro, enquanto os dois melhores times dos Grupos C e D disputarão as quartas de final, de 13 a 15 de novembro. Os quatro times restantes avançam para a semifinal, em 5 e 6 de dezembro. O atual campeão é o Ferro da Argentina.

Liga Sul-Americana

Grupo A

Datas: 2 a 4 de outubro

Local: Oliva, Argentina

Ginásio: Polideportivo Independiente DSC

Sede: Independiente de Oliva (ARG)

Equipes: Independiente de Oliva (ARG), Mogi Basquete (BRA), Olimpia Kings (PAR), Importadora Alvarado (ECU)

Grupo B

Datas: 9 a 11 de outubro

Local: Loja, Equador

Ginásio: Polideportivo Ciudad de Loja

Mandante: CD Jorge Guzmán (EQU)

Equipes: CD Jorge Guzmán (EQU), Corinthians (BRA), Nacional (URU), Regatas Corrientes (ARG)

Grupo C

Datas: 16 a 18 de outubro

Local: Brasília, Brasil

Ginásio: Ginásio Nilson Nelson

Mandante: Brasília (BRA)

Equipes: Brasília (BRA), San Jose (PAR), Boca Juniors (ARG), CDC Los Leones (CHI)

Grupo D

Datas: 23 a 25 de outubro

Local: Rio de Janeiro, Brasil

Ginásio: Maracanãzinho

Mandante: Flamengo (BRA)

Equipes: Flamengo (BRA), Oberá (ARG), Paisas Basketball Club (COL), Defensor Sporting (URU)