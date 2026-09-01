Galvão Bueno não descarta narrar a Copa de 2030

Durante bate-papo no SBT, o jornalista de 76 anos relembrou momentos marcantes da carreira - (crédito: Observatorio da TV)

Galvão Bueno se tornou o grande nome das narrações dos jogos da seleção brasileira. Na Copa do Mundo de 2026, ele comandou as transmissões do SBT durante as partidas do Brasil no torneio.

Já pensando na próxima edição do Mundial, em 2030, o narrador não descartou estar presente em mais uma Copa do Mundo. Galvão falou sobre o tema em participação no The Noite com Danilo Gentili, programa do SBT.

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Ao ser questionado por Danilo sobre a possibilidade de participar de mais um Mundial, ele não negou e deixou em aberto seu futuro: "É o seguinte: está todo mundo falando tanto disso que, se eu estiver inteiro, eu faço."

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Além disso, o narrador afirmou estar feliz na emissora e que pretende continuar no SBT.

"Agora tem que ver como vai ser esse futuro próximo. Eu quero ficar aqui mesmo."

Aos 76 anos, Galvão Bueno entrou para o Guinness World Records, o livro dos recordes, como o narrador de televisão com o maior número de partidas de Copa do Mundo narradas na história. Durante o Mundial de 2026, ele alcançou a marca de 148 jogos e encerrou o torneio com 154 partidas narradas.

Outro feito alcançado por ele foi na vitória da seleção brasileira por 3 a 0 sobre a Escócia. Na ocasião, Galvão ultrapassou a marca de 100 gols do Brasil narrados em Copas do Mundo.

Por fim, o jornalista também celebrou os resultados obtidos pelo SBT com as transmissões do Mundial. Galvão Bueno afirmou estar feliz com o desempenho alcançado pela emissora durante a competição.

"Queria falar um pouco do sucesso que nós alcançamos na Copa do Mundo. Por exemplo, a audiência do jogo Brasil x Japão no SBT foi a maior fora da Globo desde 1990. Os números que alcançamos pelo Brasil inteiro, e a crítica positiva também, foram outra coisa que me fizeram muito feliz", finalizou o narrador.