Galvão Bueno não descarta narrar a Copa de 2030

Galvão Bueno se tornou o grande nome das narrações dos jogos da seleção brasileira. Na Copa do Mundo de 2026, ele comandou as transmissões do SBT durante as partidas do Brasil no torneio.
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Já pensando na próxima edição do Mundial, em 2030, o narrador não descartou estar presente em mais uma Copa do Mundo. Galvão falou sobre o tema em participação no The Noite com Danilo Gentili, programa do SBT.
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Ao ser questionado por Danilo sobre a possibilidade de participar de mais um Mundial, ele não negou e deixou em aberto seu futuro: "É o seguinte: está todo mundo falando tanto disso que, se eu estiver inteiro, eu faço."
Além disso, o narrador afirmou estar feliz na emissora e que pretende continuar no SBT.
"Agora tem que ver como vai ser esse futuro próximo. Eu quero ficar aqui mesmo."
Aos 76 anos, Galvão Bueno entrou para o Guinness World Records, o livro dos recordes, como o narrador de televisão com o maior número de partidas de Copa do Mundo narradas na história. Durante o Mundial de 2026, ele alcançou a marca de 148 jogos e encerrou o torneio com 154 partidas narradas.
Outro feito alcançado por ele foi na vitória da seleção brasileira por 3 a 0 sobre a Escócia. Na ocasião, Galvão ultrapassou a marca de 100 gols do Brasil narrados em Copas do Mundo.
Por fim, o jornalista também celebrou os resultados obtidos pelo SBT com as transmissões do Mundial. Galvão Bueno afirmou estar feliz com o desempenho alcançado pela emissora durante a competição.
"Queria falar um pouco do sucesso que nós alcançamos na Copa do Mundo. Por exemplo, a audiência do jogo Brasil x Japão no SBT foi a maior fora da Globo desde 1990. Os números que alcançamos pelo Brasil inteiro, e a crítica positiva também, foram outra coisa que me fizeram muito feliz", finalizou o narrador.