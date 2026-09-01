Ceilândia recebe Supercopa do Brasil de Beach Soccer pela terceira vez

Pelo terceiro ano seguido, o Distrito Federal receberá a Supercopa do Brasil de Beach Soccer. Com o sucesso das etapas em 2024 e 2025, a Arena Guariroba, em Ceilândia, será o palco do evento mais uma vez. O torneio contará com 24 equipes, sendo 12 times no masculino e 12 no feminino. Além dos R$ 60 mil de premiação, o campeão e o vice do masculino terão vaga assegurada na Copa Libertadores de Beach Soccer. O evento na capital será de 7 a 13 de setembro. Horários e mais informações serão divulgados pela organização durante a semana.
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Pelo masculino, o atual campeão da Supercopa do Brasil de Beach Soccer, Sampaio Corrêa, volta às areias de Ceilândia em busca do bicampeonato. Na edição de 2024, o Vasco ganhou a taça e deseja a segunda. As duas equipes, inclusive, foram as atuais finalistas da Libertadores de Beach Soccer conquistada pelo time carioca.
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Além do Vasco, Internacional e Juventus-SP integram o Grupo A. O cabeça de chave será a equipe candanga vencedora do Campeonato Brasiliense de Beach Soccer, tanto no masculino quanto no feminino. Seguindo pelo Grupo B, Anchieta-ES, Alecrim-RO, América de Touros-RN e Enseada-SC compõem a chave. Para fechar, o Grupo C reúne Sampaio Corrêa, Botafogo, Cabofriense-RJ e Santos.
Elas
Pelo feminino, o cabeça de chave do Grupo A será o representante do DF. Os outros são o São Pedro-ES (primeiro campeão da categoria na história do torneio), Vasco e Santos. No Grupo B, Sampaio Corrêa, Cabofriense-RJ, Desportiva Aracaju-SE e Meninas na Areia-CE completam. O Grupo C agrega o Anchieta-ES, Sport Clube Litoral-SC, América-RO e Polivalente-TO.
A Supercopa do Brasil de Beach Soccer tem equipes de todas as regiões do Brasil e paga R$ 60 mil em prêmio. O prêmio reforça a importância da competição, além da influência midiática do evento. O torneio será promovido pelo instituto Mover da Vida, com chancela da Confederação de Beach Soccer do Brasil (CBSB) e da Federação de Beach Soccer do Distrito Federal (FBSDF).
A competição conta ainda com apoio do CONFAE, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal e do Governo do Distrito Federal, reunindo diferentes instituições em torno do fortalecimento e da promoção da modalidade no país.
Programe-se
Supercopa do Brasil de Beach Soccer 2026
Data: 7 a 13 de setembro
Local: Arena Guariroba de Beach Soccer
Cidade: Ceilândia-DF
Categorias: Masculino e Feminino
Participantes: 24 equipes - 12 masculinas e 12 femininas
Premiação: R$ 60 mil em dinheiro
Vagas continentais: campeão e vice-campeão masculinos terão direito a vagas na Copa Libertadores de Beach Soccer
Realização: Instituto Mover da Vida
Chancela: Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Confederação de Beach Soccer do Brasil (CBSB) e Federação de Beach Soccer do Distrito Federal (FBSDF)
Apoio: CONFAE, Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal e Governo do Distrito Federal.
*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima
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