Ceilândia recebe Supercopa do Brasil de Beach Soccer pela terceira vez

Pelo terceiro ano seguido, o Distrito Federal receberá a Supercopa do Brasil de Beach Soccer. Com o sucesso das etapas em 2024 e 2025, a Arena Guariroba, em Ceilândia, será o palco do evento mais uma vez. O torneio contará com 24 equipes, sendo 12 times no masculino e 12 no feminino. Além dos R$ 60 mil de premiação, o campeão e o vice do masculino terão vaga assegurada na Copa Libertadores de Beach Soccer. O evento na capital será de 7 a 13 de setembro. Horários e mais informações serão divulgados pela organização durante a semana.

Pelo masculino, o atual campeão da Supercopa do Brasil de Beach Soccer, Sampaio Corrêa, volta às areias de Ceilândia em busca do bicampeonato. Na edição de 2024, o Vasco ganhou a taça e deseja a segunda. As duas equipes, inclusive, foram as atuais finalistas da Libertadores de Beach Soccer conquistada pelo time carioca.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Além do Vasco, Internacional e Juventus-SP integram o Grupo A. O cabeça de chave será a equipe candanga vencedora do Campeonato Brasiliense de Beach Soccer, tanto no masculino quanto no feminino. Seguindo pelo Grupo B, Anchieta-ES, Alecrim-RO, América de Touros-RN e Enseada-SC compõem a chave. Para fechar, o Grupo C reúne Sampaio Corrêa, Botafogo, Cabofriense-RJ e Santos.

Elas

Pelo feminino, o cabeça de chave do Grupo A será o representante do DF. Os outros são o São Pedro-ES (primeiro campeão da categoria na história do torneio), Vasco e Santos. No Grupo B, Sampaio Corrêa, Cabofriense-RJ, Desportiva Aracaju-SE e Meninas na Areia-CE completam. O Grupo C agrega o Anchieta-ES, Sport Clube Litoral-SC, América-RO e Polivalente-TO.

A Supercopa do Brasil de Beach Soccer tem equipes de todas as regiões do Brasil e paga R$ 60 mil em prêmio. O prêmio reforça a importância da competição, além da influência midiática do evento. O torneio será promovido pelo instituto Mover da Vida, com chancela da Confederação de Beach Soccer do Brasil (CBSB) e da Federação de Beach Soccer do Distrito Federal (FBSDF).

A competição conta ainda com apoio do CONFAE, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal e do Governo do Distrito Federal, reunindo diferentes instituições em torno do fortalecimento e da promoção da modalidade no país.

Programe-se

Supercopa do Brasil de Beach Soccer 2026



Data: 7 a 13 de setembro

Local: Arena Guariroba de Beach Soccer

Cidade: Ceilândia-DF

Categorias: Masculino e Feminino

Participantes: 24 equipes - 12 masculinas e 12 femininas

Premiação: R$ 60 mil em dinheiro

Vagas continentais: campeão e vice-campeão masculinos terão direito a vagas na Copa Libertadores de Beach Soccer

Realização: Instituto Mover da Vida

Chancela: Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Confederação de Beach Soccer do Brasil (CBSB) e Federação de Beach Soccer do Distrito Federal (FBSDF)

Apoio: CONFAE, Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal e Governo do Distrito Federal.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Galvão Bueno não descarta narrar a Copa de 2030

Galvão Bueno não descarta narrar a Copa de 2030 Esportes Brasil perde do México nas Eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete

Brasil perde do México nas Eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete Esportes Liga Sul-Americana: Brasília é anfitrião do Grupo C no Nilson Nelson

Liga Sul-Americana: Brasília é anfitrião do Grupo C no Nilson Nelson Esportes Rony Gomes e elite do Skate Vertical trazem Pro Tour STU a Brasília

Rony Gomes e elite do Skate Vertical trazem Pro Tour STU a Brasília Esportes Troféu José Finkel: conheça Juliana e Nalu, duas joias olímpicas do DF

Troféu José Finkel: conheça Juliana e Nalu, duas joias olímpicas do DF Esportes Palmeiras anuncia a renovação de contrato com Flaco López até 2030