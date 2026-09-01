Brasília Vôlei apresenta o time masculino para a temporada de 2026/2027

De cara nova, o time masculino do Brasília Vôlei se apresentou na tarde desta terça-feira (1/9) para a temporada de 2026/2027. Após baterem na trave na temporada passada e caírem na semifinal na campanha pelo acesso à elite, o representante candango vai em busca novamente de conquistar o acesso à primeira divisão do vôlei nacional e conta com reforços para o desafio na Superliga B. A data do início ainda não está definida.

Do time da temporada passada, três atletas ficaram. O ponteiro Marcão, o levantador Valentino e o oposto Will serão os remanescentes do grupo. Além do trio, a comissão técnica semifinalista da liga está mantida. Marcelo Thiessen continua à frente da equipe.

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Para formar uma nova equipe, o Brasília anunciou um pacotão de reforços com seis atletas e dois jovens da base. Mateus Pássaro, ex-Bauru, foi o único líbero trazido para a capital, assim como João Pedro na posição de levantador. Entre os centrais, Marcos Santos e Samuel Santos são as novidades da base ao lado de Derrick. O ponteiro Guilherme também subiu para o profissional e Rafael Moretto soma na posição. Por fim, Arthur chegou para a vaga de oposto.

Desde a queda, na temporada de 2022/2023, o Brasília Vôlei vem batendo na trave repetidas vezes nos playoffs da segunda divisão. Naquele ano, se despediu da Superliga A, em casa, após ser superado pelo APAN por 3 sets a 2 em partida para cumprir tabela.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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