Neymar detona gramado da Vila após se lesionar: "Parabéns"

Neymar foi decisivo com cobrança de falta venenosa - (crédito: Santos FC/Divulgação)

O gramado da Vila Belmiro foi alvo de críticas de Neymar nesta quinta-feira, 3, após a eliminação do Santos na Copa do Brasil. O atacante postou em seu perfil no Instagram um stories reclamando das condições do campo e chegou a afirmar que foi "o pior gramado que a Vila já teve".

O Santos caiu diante do Palmeiras na Copa do Brasil na quarta-feira, 2, após não conseguir reverter a derrota por 3 a 0 no jogo de ida. O camisa 10 teve atuação apagada e foi substituído no intervalo após sentir a coxa direita na reta final do primeiro tempo.

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Assim, Neymar utilizou das redes sociais para demonstrar sua insatisfação com o estado do campo da Vila Belmiro. Na publicação, o jogador, em tom irônico, parabenizou os responsáveis pelo gramado e classificou o episódio como "inacreditável".

"Queria dar os parabéns ao nosso responsável do campo da Vila Belmiro? ontem foi o pior gramado que a Vila já teve, cheio de buraco porque fizeram descompactação 1 dia antes do jogo. INACREDITÁVEL!!!", escreveu o camisa 10.

Além disso, o jogador santista afirmou que o Santos teve que enfrentar o Palmeiras e o campo. Ele ainda relacionou o estado do campo com os jogadores que sentiram lesões durante o jogo.