Veja estrelas do futebol mundial que estão sem clube e livres no mercado

O jogador de futebol brasileiro Pelé jogando pela seleção brasileira, por volta de 1958 - (crédito: Pictorial Parade/Archive Photos/Getty Images)

A janela de transferências no Brasil vai até o dia 11 de setembro, enquanto as principais ligas europeias, como a espanhola e a inglesa, fecharam na última terça-feira, dia 1º. Porém, alguns jogadores seguem livres no mercado e podem movimentar o mundo do futebol.

Apesar de o período de contratações de algumas ligas já ter se encerrado, atletas que estão sem contrato podem ser contratados. Além disso, o futebol brasileiro também pode ser um mercado para grandes nomes que não encontram tanto espaço no Velho Continente.

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A lista conta com grandes jogadores que marcaram seus nomes em grandes clubes europeus, como Paul Pogba, Sergio Ramos e Karim Benzema. Além disso, Philippe Coutinho, desde que deixou o Vasco, também não foi anunciado por outro time.

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Veja os jogadores livres