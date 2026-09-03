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Veja estrelas do futebol mundial que estão sem clube e livres no mercado

Apesar de o período de contratações de algumas ligas já ter se encerrado, atletas que estão sem contrato podem ser contratados

O jogador de futebol brasileiro Pelé jogando pela seleção brasileira, por volta de 1958 - (crédito: Pictorial Parade/Archive Photos/Getty Images)
O jogador de futebol brasileiro Pelé jogando pela seleção brasileira, por volta de 1958 - (crédito: Pictorial Parade/Archive Photos/Getty Images)

A janela de transferências no Brasil vai até o dia 11 de setembro, enquanto as principais ligas europeias, como a espanhola e a inglesa, fecharam na última terça-feira, dia 1º. Porém, alguns jogadores seguem livres no mercado e podem movimentar o mundo do futebol.

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Apesar de o período de contratações de algumas ligas já ter se encerrado, atletas que estão sem contrato podem ser contratados. Além disso, o futebol brasileiro também pode ser um mercado para grandes nomes que não encontram tanto espaço no Velho Continente.

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A lista conta com grandes jogadores que marcaram seus nomes em grandes clubes europeus, como Paul Pogba, Sergio Ramos e Karim Benzema. Além disso, Philippe Coutinho, desde que deixou o Vasco, também não foi anunciado por outro time.

Veja os jogadores livres

  • Sergio Ramos, zagueiro - 40 anos
  • David Alaba, zagueiro - 34 anos
  • Dani Carvajal, lateral-direito - 34 anos
  • Raphael Guerreiro, lateral-esquerdo - 32 anos
  • Oleksandr Zinchenko, lateral-esquerdo - 29 anos
  • Yves Bissouma, meio-campista - 30 anos
  • Paul Pogba, meio-campista - 33 anos
  • Marcelo Brozovic, meio-campista - 33 anos
  • Renato Sanches, meio-campista - 29 anos
  • Karim Benzema, atacante - 38 anos
  • Philippe Coutinho, atacante - 34 anos
  • Jamie Vardy, atacante - 39 anos
  • Mauro Icardi, atacante - 33 anos
  • Jadon Sancho, atacante - 26 anos
  • Raheem Sterling, atacante - 31 anos
  • Riyad Mahrez, atacante - 35 anos
  • Wilfried Zaha, atacante - 33 anos

 

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 03/09/2026 14:19
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