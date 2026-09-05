Recordista mundial, Piu retorna às pistas em Bruxelas

O homem mais rápido do mundo nos 400m com barreiras volta à pista. Oito dias depois de correr 45s80 e quebrar o recorde mundial em Zurique, Alison dos Santos, o Piu, disputa, neste sábado (5/9), às 16h50, a final da Diamond League, em Bruxelas, na Bélgica. Aos 26 anos, o paulista chega como líder do ranking e favorito ao título, em busca do terceiro troféu do circuito, repetindo 2022 e 2024.

A marca de 45s80 derrubou o recorde de Karsten Warholm, que durava desde a final olímpica de Tóquio-2021. Piu baixou em 14 centésimos a marca do norueguês e se tornou o primeiro brasileiro recordista mundial em uma prova de pista. Warholm, que foi derrotado por Piu nas quatro vezes em que os dois se enfrentaram nos 400m com barreiras em 2026, não competirá em Bruxelas.

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O recorde, porém, não encerrou a temporada de Piu. Em Bruxelas, ele terá a chance de transformar a melhor corrida da carreira em mais um título. Em 2026, venceu todas as provas de 400m com barreiras que disputou na Diamond League: Xiamen, Oslo, Silésia e Zurique. Também ganhou os 300m com barreiras em Shaoxing, na China.

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Matheus Lima também estará na pista. Aos 23 anos, o cearense vive uma temporada de evolução e chega à final depois de correr seis vezes abaixo dos 48 segundos, marca que nunca havia alcançado antes de 2026. O recorde pessoal é de 47s26, obtido justamente na etapa da Silésia, em agosto.

No salto triplo, Almir Júnior completa a lista brasileira na decisão. O atleta da Sogipa chega à final com 17,24m como melhor marca da temporada, registrada no Campeonato Pan-Americano de Atletismo, em Medellín. Aos 33 anos, ele também é medalhista de prata no Mundial Indoor de Birmingham-2018.

A final dos 400m com barreiras está marcada para as 16h52 (de Brasília), neste sábado, no Allianz Memorial Van Damme. O salto triplo, com Almir Júnior, será às 14h23. SporTV e XSports TV transmitem as provas.