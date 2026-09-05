Fim de semana de adrenalina com o Pro Tour STU em Brasília

Brasília será sede do Pro Tour STU de skate vertical neste fim de semana. A capital federal receberá 10 atletas ao todo na categoria masculina. O evento começa hoje, às 10h, com a realização da primeira fase da competição, e se estende até amanhã, com as disputas da semifinal e da final. O campeonato será realizado no estacionamento 4 do Parque da Cidade, onde foi montada uma estrutura para a prática da modalidade. A entrada é gratuita, com ingressos retirados pelo site Zig.Tickets.

Dos 12 atletas confirmados para o evento, dois não poderão comparecer a Brasília. O brasileiro Gustavo Fujikawa se lesionou e está fora do circuito. O sueco Hampis Winberg também não conseguiu vir ao Brasil. O motivo não foi revelado. Mesmo com as ausências, 10 dos principais skatistas da atualidade estarão no torneio. Na sexta-feira, os atletas iniciaram os treinos e conheceram a pista montada no Parque da Cidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os outros atletas confirmados para a competição são os americanos Shea Donovan e Collin Graham, os brasileiros Vinícius Kothe, Diego Takahashi, Gui Khury, Rony Gomes e Luigi Cini, além do português Thomas Augusto e do francês Edouard Damestoy. Os skatistas foram divididos em duas baterias para a primeira fase, mas, com as ausências de Gustavo Fujikawa e Hampis Winberg, o modelo de competição será reformulado.

Em entrevista ao Correio, o experiente skatista de 34 anos, Rony Gomes, comentou sobre a nova safra do skate brasileiro e citou a importância que teve na virada de chave do esporte. "Eu acho que essa nova geração pegou uma fase muito boa do skate por conta das pistas, dos equipamentos e da exposição. Eles trazem para o skate essa facilidade nas manobras, nos giros, na evolução", analisou.

"Na minha época, quando eu era amador e estava me tornando profissional, um 540 era a manobra que a galera desejava fazer. Hoje em dia, se você não mandar um flip 540, ou uma manobra diferenciando o 540, você não vai estar nem entre os 10 ou entre os oito primeiros na final. Então, acho que eles evoluíram muito nas manobras", completou.

Nascido em Porto Rico e radicado em Connecticut, nos Estados Unidos, Steven Pineiro é um dos postulantes a chegar às finais e seguir apresentando bom desempenho no ciclo pré-olímpico. Pela primeira vez em Brasília, o atleta contou como é disputar campeonatos em solo brasileiro e falou sobre as expectativas para o evento na capital.

"Porto Rico é um dos grandes países em ambiente e desempenho. Para treinar, vir ao Brasil sempre faz a diferença. Ao mesmo tempo, há coisas muito parecidas, como a cultura, a música, a comida e o estilo de vida de como se comportam. Sinto que o Brasil é como Porto Rico, mas mais avançado no esporte. É muito bom sempre representar meu país em eventos como esse. Ter amigos brasileiros aqui ao lado, por exemplo, é algo forte e motivador", contou o skatista.

Leia também: Richarlison fica fora da lista do Tottenham para Premier League



Outro postulante ao título é Luigi Cini. O paranaense de 24 anos disputou a Olimpíada de Paris-2024 e chegou às finais, mas não conseguiu medalha. Agora, mais maduro e responsável, Luigi contou como está sendo o ciclo pré-olímpico para Los Angeles-2028 e o que pretende mudar para conseguir o pódio na próxima edição dos Jogos Olímpicos.

"Em Paris, eu tive uma lesão bem séria no joelho, seis meses antes, que acabou me atrapalhando bastante. Para este ciclo olímpico, a minha maior prioridade é me manter saudável. E eu nem me machuquei andando de skate, foi fazendo wakeboard. Então, a meta é não fazer wakeboard. Mas é isso: ter mais responsabilidade", disse, em tom humorado.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini