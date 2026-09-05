Com gol de Lucho Acosta, Fluminense vence o Vasco pelo Brasileirão

Lucho Acosta sai para comemorar o gol da vitória no clássico carioca, na noite deste sábado - (crédito: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

No jogo que encerrou o sábado da 26ª rodada do Brasileirão, Fluminense e Vasco se encontraram mais uma vez nesta temporada – o sexto duelo entre eles. Em um clássico de dois tempos distintos, o Tricolor levou a melhor graças ao gol solitário de Lucho Acosta, aos 18 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Fluminense segue no G4 do Brasileirão, com 45 pontos em 26 rodadas, e encosta no Athletico-PR, atual terceiro colocado, também com 45 pontos. Do outro lado, o Vasco segue na zona de rebaixamento, estacionado nos 25 pontos.

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Muita confusão, pouco futebol

Os primeiros 45 minutos do sexto clássico entre Fluminense e Vasco na temporada foi com a mesma tônica dos outros cinco – muita confusão, muita falação e pouco futebol. Foram pelo menos duas confusões generalizadas entre os dois times, que trocaram empurrões e dedos em riste. Desse modo, foram cinco cartões amarelos no primeiro tempo – três para o Fluminense e dois para o Vasco.

Com a bola rolando, o Vasco foi quem teve mais volume, mais posse de bola, mas não levou tanto perigo ao gol de Fábio. O Cruz-maltino controlou praticamente 35 minutos e deixou o Fluminense sem saída de bola, mas não soube transformar o domínio em oportunidades de gol.

Tricolor na frente

E como o roteiro de um clássico normalmente tem suas reviravoltas, o segundo tempo de jogo começou com o Fluminense melhor em campo. Melhor na partida, não demorou para o Fluminense abrir o placar no Maracanã. Em um cruzamento perfeito de Soteldo, Lucho Acosta se antecipou à marcação, dominou e tocou no canto de Léo Jardim – que quase fez um milagre para evitar o gol.

Com o placar em vantagem, o Fluminense voltou a dar a bola para o Vasco e apostou na estratégia de aproveitar os – muitos – erros do Vasco para tentar matar a partida. Em uma dessas boas chances, Kevin Serna correu sozinho por metade do campo até sair cara a cara com Léo Jardim, mas na hora de finalizar, não superou o goleiro vascaíno e desperdiçou a melhor oportunidade de gol da partida – até mais do que a do gol de Lucho Acosta.

Pressão vascaína

Nos minutos finais de jogo, o Vasco foi com tudo para o ataque em busca de um gol salvador para salvar ao menos um ponto no clássico. Já nos acréscimos, Spinelli teve a melhor chance para marcar o gol de empate, mas Fábio fez uma grande defesa e evitou o gol. No último lance, Sosa teve a chance também frente a frente com Fábio, mas acabou por finalizar fraco, nas mãos do goleiro tricolor. Sendo assim, os três pontos do clássico foram tricolores.

Próximos compromissos

Assim, Fluminense e Vasco agora voltam suas atenções para seus compromissos por competições sul-americanas. O Tricolor entra em campo na terça-feira (8), pelas quartas de finais da Libertadores, diante do Platense-ARG, às 19h, no Maracanã. Do outro lado, o Cruz-maltino joga pela Copa Sul-Americana, diante do Santa Fe-COL, também na terça (8), às 19h, no El Campín, em Bogotá.

FLUMINENSE 1×0 VASCO

Campeonato Brasileiro 26ª rodada

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Data e hora: 05/09/2026, às 21h (de Brasília)

Público:

Renda:

Gol: Lucho Acosta, 16’/2ºT (1-0)

FLUMINENSE: Fábio; Guga (Julio Fidélis, 40’/2ºT), Millán, Ignácio e Renê; Martinelli, Nonato e Paulo Henrique Ganso (Lucho Acosta, 13’/2ºT); Canobbio, Soteldo (Serna, 28’/2ºT) e Hulk (Guilherme Arana, 40’/2ºT). Técnico: Marcão.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez, 28’/2ºT), Cuesta (Ramon Rique, 39’/2ºT), Robert Renan e Lucas Piton; Sosa, Tchê Tchê (Spinelli, 28’/2ºT) e Thiago Mendes; Andrés Gómez, Colidio e Bruno Duarte (Adson, 15’/2ºT [Marino, 39’/2ºT]). Técnico: Pedro Emanuel.

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS-Fifa) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartões Amarelos: Andrés Góméz, Paulo Henrique, Colidio (VAS); Ignácio, Hulk, Soteldo (FLU)