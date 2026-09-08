Vasco empata sem gols com o Santa Fe pela Copa Sul-Americana

O Vasco foi até Bogotá, na Colômbia, e segurou o empate por 0 x 0 com o Santa Fe. O jogo no El Campín, nesta terça-feira (8/9), valeu pela ida das quartas de final da Sul-Americana e foi bem movimentado. O Cruz-Maltino, com um time muito mudado em relação ao que jogou contra o Fluminense, mostrou um futebol convincente.
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Teve menos a bola, mas criando oportunidades claras de gol. Infelizmente, Spinelli não foi eficaz nas chances que teve. Mas o time colombiano também apareceu com perigo no ataque, acertou a trave de Léo Jardim e teve um gol (bem anulado). Nos acréscimos, Leo Jardim fez as duas grandes defesas do jogo e garantiu o placar zerado.
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O jogo da volta ocorrerá na próxima semana, na terça-feira (15/9), em São Januário. Quem vencer avança. Novo empate, decisão por pênaltis. Quem chegar à semifinal enfrentará São Paulo ou Boca Juniors.
O Vasco, apenas com o goleiro Leo Jardim e o lateral-esquerdo como titular em relação ao jogo passado contra o Fluminense, pelo Brasileirão. Fez um bom primeiro tempo. Sofreu dois ataques que arrepiaram a espinha de seus torcedores: um gol anulado de Scarpa aos oito minutos e um chute em que Paulinho entrou livre, mas chutou para fora.
Uma delas, aos dez minutos, começou em um lance curioso. Léo Jardim cobrou um tiro indireto que foi até a área rival, e o goleiro Aspirilla mandou para escanteio. Na cobrança, Spinelli cabeceou para ótima defesa de Asprilla. As outras ocorreram em contra-ataques. Em um deles, Spinelli tentou um passe que deixaria Hinestroza livre na cara do gol, mas mandou muito mal. Depois, houve um chute de Johan Rojas. Mas o placar ficou em branco.
Já na etapa final, o Santa Fe foi mais incisivo, construindo oportunidades claras e até acertando a trave de Léo Jardim em chute de Fagúndez. Mas o Vasco, nos contra-ataques, também teve chances para marcar, e a melhor foi de Spinelli. O atacante ganhou pela direita de dois marcadores, fazendo tudo certo até entrar na área. Na frente de Asprilla, porém, chutou em cima do goleiro. Chance de ouro perdida.
Nos acréscimos, muita emoção. O Santa Fe foi para cima e teve duas chances em sequência. Primeiramente, uma cabeçada de Fagúndez, que Léo Jardim mandou para escanteio. Após a cobrança, nova cabeçada, desta vez de Rodallega.
Contudo, mais uma vez, o goleiro vascaíno fez um milagre. A resposta vascaína veio em um contra-ataque, no qual Bruno Duarte apareceu pela esquerda e chutou cruzado. A bola passou raspando a trave esquerda de Asprilla. Enfim, muito drama. Mas o placar terminou mesmo em 0 a 0.
SANTA FE (COL) X VASCO
Copa Sul-Americana – Quartas de final (ida)
Data: 8/9/2026
Local: El Campín, Bogotá (COL)
SANTA FE (COL): Asprilla; Palácios, Oliveira, Scarpeta e Mafla (Jeison Angulo, 29’/2ºT); Daniel Torres (Zapata, 29’/2ºT), Jhojan Torres e Emerson Rodríguez (Lovera, 11’/2ºT); Obrian (Bustos, 41’/2ºT), Fagundez e Hugo Rodallega. Técnico: Pablo Repetto.
VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Lucas Freitas, Saldívia e Lucas Piton (Paulo Henrique, 31’/2ºT); Barros, Johan Torres (Sosa, 31’/2ºT) e Ramon Rique; Marino Hinestroza, Nuno Moreira (Bruno Duarte, 25’/2ºT) e Spinelli (David, 25’/2ºT). Técnico: Pedro Emanuel.
Árbitro: Dario Herrera (ARG)
Auxiliares: Maximiliano del Yesso (ARG) e José Savorani (ARG)
VAR: Hernán Mastrangelo (ARG)
Cartões amarelos: Jeisin Angulo. Olivera (SFE); Spinelli, Saldívia, Hinostroza (VAS)
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