"Arquibancada não é teatro": clubes resgatam setores sem cadeiras

O governo da Bahia autorizou a retirada de parte das cadeiras na Arena Fonte Nova, em Salvador - (crédito: Instagram)

"Arquibancada não é teatro, cinema nem sala de conferências para apreciar um espetáculo ou apresentação sentado". Quem defende essa tese começa a ganhar espaço em alguns estádios do futebol brasileiro na batalha contra o legado da Copa do Mundo de 2014. Na contramão do Padrão Fifa, cadeiras têm sido retiradas de algumas arenas em troca de áreas destinadas aos chamados torcedores raiz e ao aumento da capacidade de público. Santos e Corinthians lideram o movimento e consolidam uma tendência no Campeonato Brasileiro.

A Vila Belmiro tem um setor chamado de Cosme e Damião para as organizadas do Peixe. A diretoria fez uma reforma para ampliar a capacidade do espaço por meio da divisão dos atuais degraus em dois níveis. As obras cumpriram as exigências da Conmebol. Ao mesmo tempo, atenderam às demandas operacionais do clube.

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"A torcida quer que a Vila Belmiro volte a ser o verdadeiro Alçapão. O intuito dessas reformas é ampliar a capacidade do estádio e, também, as nossas receitas com bilheteria. As melhorias que estão sendo realizadas atendem a uma necessidade imediata do clube, que segue mandando seus jogos e precisa manter a estrutura adequada para receber torcedores, competições internacionais e eventos", justifica o presidente Marcelo Teixeira ao Correio.

Construída para a Copa de 2014, a Neo Química recebeu jogos daquela edição do torneio, dos Jogos Olímpicos do Rio-2016 e da Copa América em 2019. Aos poucos, o Padrão Fifa é deixado de lado em troca de mais espaço para a Fiel. Durante o Mundial, o estádio do Corinthians teve arquibancadas temporárias para disponibilizar mais bilhetes.

O clube retirou as cadeiras do setor sul do estádio. Antes, havia retirado os assentos no setor norte, em 2014, logo após o término da Copa do Mundo. "A desarenização é uma resposta dos clubes a uma demanda dos torcedores, que buscam uma experiência mais próxima da atmosfera tradicional dos estádios. Por outro lado, a retomada de características 'raízes' pode representar uma oportunidade de negócio, principalmente quando envolve o aumento da capacidade e a criação de uma identidade própria para o clube", analisa Sergio Schildt, presidente da Recoma, empresa especializada em infraestrutura esportiva.

Há um movimento crescente por espaços como o da Muralha Amarela no Signal Iduna Park. A casa do Borussia Dortmund da Alemanha tem 25 mil lugares destinados a torcedores em pé, a maior arquibancada da Europa com esse propósito. A capacidade total é de 81 mil.

A moda influencia outros clubes da elite a disponibilizar a velha arquibancada de concreto em setores populares para as torcidas uniformizadas. Em 2025, o Atlético-MG retirou as

7 mil cadeiras do setor Inter Sul da Arena MRV, em Belo Horizonte. Bahia e Athletico-PR removeram cadeiras no setor norte da Arena Fonte Nova e da Arena da Baixada, respectivamente, em 2023. Em 2018, o Inter tirou as cadeiras do setor sul do Beira-Rio. Coincidentemente, os três estádios receberam partidas da Copa do Mundo em 2014.

"O que estamos vendo agora nos estádios é um movimento interessante: clubes começam a rever estruturas que foram incorporadas para atender a um determinado modelo de evento e a entender se elas ainda fazem sentido para a experiência que querem oferecer ao torcedor", avalia Anderson Rubinatto, CEO da Goolaço, e especialista na organização de grandes eventos esportivos.

Legalidade

Segundo especialistas ouvidos pelo Correio, a Lei Geral do Esporte (14.597/2023) não tem diretrizes federais padronizadas que obriguem ou proíbam o uso de cadeiras nem aborda diretamente a retirada de assentos para a criação de setores populares — a chamada geral. São cobrados, principalmente, laudos técnicos e acessibilidade. A regulamentação sobre a porcentagem ou a retirada de cadeiras em estádios costuma ser tratada em âmbito estadual ou municipal.

O governo de Minas Gerais, por exemplo, aprovou a retirada de cadeiras de um setor em todos os estádios públicos do estado. A criação de um setor popular no Mineirão foi liberada. Cruzeiro e Minas Arena, administradora do local, começaram a fazer um estudo de viabilidade para o projeto.

A remoção dos assentos não foi liberada no Maracanã. Em coletiva oficial, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, anunciou que o projeto foi vetado pelas autoridades. "Não conseguimos levar adiante o projeto de retirar as cadeiras do setor norte e sul do Maracanã", lamentou o presidente do clube rubro-negro.

A decisão frustrou os planos de Flamengo e Fluminense. Parceiros na gestão do principal estádio de futebol do país, ambos apresentaram planos de estudo para os setores norte e sul. Antes da planta atual inaugurada antes da Copa das Confederações de 2013, o Maracanã era referência em espaços populares com a nostálgica geral.













