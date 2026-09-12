InícioEsportes
Futebol

Bruno Guimarães faz golaço, e líder Arsenal segue 100% no Inglês

Brasileiro faz gol sensacional no 2 x 0 fora de casa sobre o Sunderland, que mantém o time na ponta inglesa

Bruno Guimarães vibra intensamente após fazer o golaço que abriu o placar neste 2 a 0 do Arsenal sobre o Sunderland - (crédito: Foto: Stu Forster/Getty Images)
Bruno Guimarães vibra intensamente após fazer o golaço que abriu o placar neste 2 a 0 do Arsenal sobre o Sunderland - (crédito: Foto: Stu Forster/Getty Images)

Bruno Guimarães fez a diferença para o atual campeão inglês, o Arsenal, que vai muito bem, obrigado, na atual temporada do Inglês. Jogando na casa do Sunderland, apesar de dominante, viu o Sunderland fechar bem os espaços e ainda desperdiçar um pênalti quando o placar estava em branco. Porém, um golaço do titular da Seleção Brasileira abriu o placar. Nos acréscimos, Saka, de pênalti, ampliou. Placar final 2 x 0. Mas destaque também para Raya. Afinal, além de defender o pênalti de Fee, fez ótimas defesas.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Assim, o Arsenal mantém a sua campanha 100% e, com 12 pontos, é o líder do Inglês. Mas o City, que faz clássico com o United, neste domingo, pode alcançá-lo. O Sunderland, que parou nos 4 pontos, está no meio da tabela.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Que golaço, Bruno Guimarães

O Arsenal tentou impor a sua maior qualidade técnica e dominou o primeiro tempo. Quase marcou quando Rice lançou Saka livre na área. Mas o atacante da seleção inglesa dominou mal. Com o time da casa fechado, a tentativa tinha de ser de fora da área e a melhor foi de Gabriel Magalhães. O zagueiro brasileiro chutou com perigo. Depois dos 30 minutos, bons momentos dos Gunners, ambos com Havertz. Um chute por cima e um giro que obrigou o goleiro Audero a fazer ótima defesa. Mas o placar ficou em branco.

No segundo tempo, a surpresa. Em um agarra-agarra em escanteio, Konsa fez pênalti em Ballard. Fee chutou e Raya desviou uma bola que ainda bateu na trave. O Arsenal se salvava. E melhor ainda, aos sete minutos deu uma resposta avassaladora. Após jogada pela esquerda, Bruno Guimarães recebeu na entrada da área e chutou com muita categoria, sem a menor chance para Rowes, abrindo o placar.

Saka amplia para o Arsenal

Ambos os times seguiram buscando o gol. Aos 28, Saka recebeu ótimo lançamento e chutou para ótima defesa de Rowes.  Mas foi o Sunderland que esteve mais próximo de marcar. Contudo, o goleiro Raya mandava muito bem, mostrando segurança e fazendo defesas difíceis sempre que acionado, mantendo a magra vantagem dos Gunners. Nos acréscimos, Saka sofreu pênalti de Reinildo, que acabou expulso. Saka cobrou e fechou o placar.

Jogos da Premier League – 4ªRodada

Sábado (12/9)
Liverpool 0x0 Fulham
Crystal Palace 2×3 Ipswich
Bournemouth 2×2 Brentford
Aston Villa 1×2 Nottingham Forest
Chelsea 2×2 Hull City
Tottenham 0x0 Everton
Sunderland 0x2 Arsenal
Domingo (13/9)
Coventry x Brighton – 10h
Manchester United x Manchester City – 12h30
Segunda-feira (14/9)
Leeds x Newcastle -16h

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 12/09/2026 21:31 / atualizado em 12/09/2026 21:31
    x