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Botafogo

Vitinho marca contra o Bragantino, mas Botafogo empata mais uma vez

Botafogo faz festa para Ziyech, vê Tiquinho reestrear e fica com um a mais, mas tropeça em casa e vê zona de rebaixamento se aproximar

Vitinho marca, mas Botafogo fica apenas no 1 a 1 com o Bragantino - (crédito: Vitor Silva/Botafogo )
Vitinho marca, mas Botafogo fica apenas no 1 a 1 com o Bragantino - (crédito: Vitor Silva/Botafogo )

O Botafogo fez muita festa antes da partida contra o Bragantino, neste sábado (12), no Nilton Santos, por conta da apresentação do atacante Hakim Ziyech. No entanto, o Glorioso voltou a dececpcionar a torcida e ficar apenas no empate em casa. Desta vez, 1 a 1 diante do Red Bull Bragantino, pela 27ª rodada do Brasileirão. Monzón marcou gol contra, mas Vitinho deu números finais.

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Com o resultado, o Botafogo segue em crise e em mau momento no Brasileirão. Afinal, agora acumula seis rodadas sem vitória no torneio nacional. Dessa forma, aparece em 14º, com 32 pontos. Já o Bragantino encontra-se em nono, com quatro pontos a mais. Vale lembrar que a equipe comandada por Rodrigo Bellão tem uma partida a menos: 26.

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Bragantino abre o placar

O Bragantino não se intimidou com o clima de festa no Nilton Santos por conta da apresentação do atacante marroquino Assim, partiu para cima e dominou o primeiro tempo. Aliás, aos 17 Gabriel Batista fez excelente defesa em cabeçada de Fernando. Na sequência, a equipe paulista levou perigo com Eric Ramires e Juninho Capixaba.

Já aos 29, Batista nada pôde fazer para impedir o gol contra de Lucas Monzón: Wallace Yan cruzou rasteiro para Isidro Pitta, mas a bola desviou no zagueiro uruguaio e foi parar no fundo das redes. Pouco depois, Fernando arriscou de fora da área e quase ampliou para o Massa Bruta.

No entanto, Wallace Yan foi de herói a vilão em poucos minutos. Afinal, aos 43 acertou um golpe com a mão, violento, em Ferraresi. Assim, recebeu vermelho direto e seguiu direto para o vestiário.

Como era de se esperar, o Botafogo voltou do intervalo com mudanças. Não só na formação, mas como também na postura em campo. O técnico Rodrigo Bellão colocou Kadir no lugar de Villalba e avançou o posicionamento dos atletas. No entanto, quem levou perigo inicialmente foi o Bragantino, aos 7, em cabeçada de Isidro Pitta.

Tiquinho volta

O Botafogo reagiu aos 11, quando Alex Telles foi à linha de fundo e cruzou para Vitinho. Este apareceu como elemento surpresa e balançou as redes. O Botafogo quase ampliou na sequência, com Danilo Pereira de bicicleta.  Em uma rara escapada no segundo tempo, o Massa Bruta viu Lucas Barbosa desperdiçar grande oportunidade dentro da área. O Botafoguense voltou a ficar esperançoso quando Tiquinho Soares reestreou, mas o retorno foi aquém do esperado. No último ato, Ferraresi quase marcou de cabeça.

Próximos compromissos

 

 

BOTAFOGO X BRAGANTINO
Campeonato Brasileiro 27ª rodada
Data: 12/9/2026
Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Gols: Monzón (contra), 28/1ºT (0-1) e Vitinho, 11/2ºT (1-1)
BOTAFOGO: Gabriel Batista; Vitinho (Mateo Ponte, 35/2ºT) Ferraresi, Monzón e Alex Telles; Huguinho, Danilo e Montoro; Villalba (Kadir – intervalo), Danilo Pereira (Kauan Toledo, 28/2ºT) e Júnior Santos (Tiquinho Soares,  28/2ºT)   Técnico: Rodrigo Bellão
BRAGANTINO: Tiago Volpi; Sant’Anna(Andrés Hurtado, 14/2ºT); Guzmán Rodríguez, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Fabinho, Eric Ramires e Lucas Barbosa; Wallace Yan, Isidro Pitta (Eduardo Santos, 14/2ºT) e Fernando  Técnico: Vagner Mancini
Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
Auxiliares: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Rafael Trombeta (PR)
VAR: José Ricardo Vasconcelos Laranjeira (AL)
Cartões amarelos: Ferraresi, Monzón e Kadir (BOT); Tiago Volpi e Juninho Capixaba (RBB)
Cartão vermelho: Wallace Yan, 42/1ºT

 

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 12/09/2026 22:50
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