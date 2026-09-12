Zico recebe título de Doutor Honoris Causa de universidade no Rio

A emoção tomou conta de Zico ao receber o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Candido Mendes, em cerimônia realizada no Rio de Janeiro. Mais do que uma homenagem à sua trajetória no futebol e à sua contribuição ao esporte brasileiro, a honraria ganhou um significado especialmente pessoal quando o ex-jogador lembrou dos pais e da infância vivida em Quintino, na Zona Norte do Rio.

Ao falar sobre sua formação, Zico revelou que, mesmo quando o futebol começava a ocupar um espaço cada vez maior em sua vida, havia uma exigência familiar que nunca perdeu de vista: cada filho deveria conquistar um diploma. Emocionado, contou que gostaria de ter os pais presentes naquele momento para testemunhar a conquista.

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A lembrança transformou a cerimônia em uma espécie de reencontro entre passado e presente. O menino de Quintino, que começou a construir no esporte uma trajetória que o levaria a se tornar um dos maiores ídolos do futebol brasileiro, recebia, décadas depois, um título acadêmico que simboliza reconhecimento, respeito e legado.

“Gostaria muito que meus pais estivessem aqui para ver isso. Na minha família, a exigência era que todos tivessem um diploma”, afirmou Zico, emocionado.

A homenagem tem ainda uma dimensão histórica. Zico é o primeiro esportista a receber o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Candido Mendes, uma das instituições de ensino superior mais tradicionais do país e a mais antiga universidade particular do Brasil. Ao longo de sua história, a instituição já concedeu a honraria a personalidades de grande relevância nacional, entre elas Tancredo Neves e Fernando Henrique Cardoso.

A escolha de Zico reconhece não apenas suas conquistas dentro dos campos, mas também valores que transcendem o futebol: disciplina, ética, dedicação, liderança, capacidade de superação e sua contribuição para a formação de gerações por meio do esporte.

Durante a cerimônia, Zico também expressou sua gratidão à Universidade Candido Mendes pelo reconhecimento. Para ele, receber uma honraria com tamanha tradição e significado representa um momento especial em uma trajetória construída desde os primeiros passos em Quintino.

A homenagem também estabelece um encontro simbólico entre duas dimensões da vida de Zico: a educação que seus pais consideravam essencial para os filhos e o esporte que acabou transformando sua própria história e a do Brasil.