Martinelli, do Fluminense, é convocado para a Seleção na vaga de João Pedro

FREYTES - Foi de altos e baixos. Participou do lance do gol de Martinelli ao brigar pela bola na Ã¡rea. Nos minutos finais, porÃ©m, errou duas vezes e teve papel direto na derrota. NOTA 3.0 - Foto: Marcelo GonÃ§alves/Fluminense - (crédito: Marcelo GonÃ§alves/Fluminense)

Diante da lesão sofrida por João Pedro, o técnico Carlo Ancelotti convocou nesta quarta-feira (16/9) o meio-campista Martinelli, atleta do Fluminense, para integrar a Seleção Brasileira nos próximos amistosos da Data Fifa de setembro.

Conforme divulgado, o jogador do Chelsea (ING) havia sido inicialmente chamado, mas o imprevisto físico abriu espaço para a novidade. Esta representa a primeira oportunidade do jovem de 24 anos na equipe principal do Brasil.

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A convocação coroa uma semana especial para o atleta, chegando justamente um dia após a classificação heroica do Tricolor para as semifinais da Copa Libertadores.

Martinelli foi convocado pela primeira vez para representar a seleção brasileira! Com a Amarelinha, vai disputar os amistosos contra Austrália e Índia. Mais um sonho realizado, ídolo! Parabéns!, escreveu o Fluminense.

Em contrapartida, estes compromissos marcarão, oficialmente, o retorno do Brasil aos gramados após a Copa do Mundo de 2026. Por sua vez, este torneio terminou com a eliminação precoce da equipe nacional diante da Noruega logo nas oitavas de final.

Nesse contexto, desde que assumiu o comando técnico em caráter definitivo no mês de junho de 2025, Carlo Ancelotti acumulou diversas responsabilidades e, consequentemente, teve o seu contrato renovado até o Mundial de 2030.

Vale ressaltar, ademais, que a próxima Copa do Mundo terá Espanha, Portugal e Marrocos como as suas sedes principais, além de contar com partidas inaugurais na Argentina, no Uruguai e, por fim, no Paraguai.