Pré-Olímpico de Vôlei: Seleção masculina derrota o Chile na estreia

Dono da casa, o Brasil iniciou a campanha com autoridade nessa terça-feira no Rio de Janeiro - (crédito: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Toda a preparação da Seleção Brasileira rumo ao Sul-Americano Masculino de Vôlei foi marcada pelo nervosismo devido aos resultados recentes. E o início do jogo desta terça-feira (15/9) também contou com essa característica, até com o Chile liderando o primeiro set em alguns momentos. No entanto, o Brasil conseguiu afastar esse sentimento ruim, bateu o rival por 3 sets a 0 (25/23, 25/16 e 25/21) e estreou bem no torneio continental disputado no Maracanãzinho.

A primeira partida do time de Bernardinho nessa importante semana no Rio de Janeiro já contava com o risco de ser bem nervoso por causa da pressão. A inédita eliminação na fase inicial da Liga das Nações de Vôlei (VNL) deixou o clima ruim, e os jogadores passaram por meses de treinamento com o nervosismo pairando. Eles sabiam que a melhor resposta seria na bola. E eles deram.

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Mesmo após um primeiro set tumultuado, com oscilações e sem conseguir abrir vantagem, a Seleção Brasileira Masculina de Vôlei se concentrou na reta final da parcial inicial e dominou o restante da partida, sem novos sustos e animando o – desconfiado – torcedor que esteve em número baixo no ginásio carioca.

Agora, o Brasil terá um novo compromisso no Sul-Americano Masculino de Vôlei no mesmo local e horário. Nesta quarta-feira (16/9), às 20h, a Seleção Masculina enfrentará a Bolívia na segunda rodada do torneio continental.

Como foi o jogo

Antes mesmo de estrear no Sul-Americano Masculino de Vôlei, o Brasil teve uma baixa: gripado, o oposto Darlan nem sequer aqueceu com o restante do elenco e ficou fora da partida. Com isso, Bernardinho escalou o time com Flávio, Judson, Adriano, Lucarelli, Bryan, Cachopa e Maique.

E, mesmo com o bom início do substituto Bryan, a Seleção Brasileira teve muitas dificuldades no primeiro set. Isos é possível ver que a vantagem máxima até o 22º ponto foi somente de duas bolas, com o Chile com a liderança do placar em cinco oportunidades – a última em 17 a 16. Só que na reta final, o Brasil abriu uma margem maior e, mesmo com o Chile apertando, venceu: 25 a 23.

Por outro lado, o segundo set teve um desenho completamente diferente. Apesar de um começo animado dos chilenos, responsáveis pelos primeiros pontos, o Brasil acelerou rapidamente e chegou a ter oito pontos de vantagem em 13 a 5, o que deixou o time confortável na reta final da parcial. O resultado disso foi uma tranquila vitória: 25 a 16.

Empolgado com a boa atuação no segundo set, a Seleção Brasileira conseguiu dar sequência à soberania na terceira parcial para confirmar a vitória na estreia. Sem dar brechas ao rival, o Brasil ostentou até seis bolas de vantagem em 13 a 7 e liderou do início ao fim, para empolgar a torcida e garantir o triunfo: 25 a 21.