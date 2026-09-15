São Paulo reage tarde, empata com o Boca e cai na Copa Sul-Americana

Não deu para o São Paulo. Depois de perder o jogo de ida por 1 a 0 em La Bombonera, o Tricolor precisava vencer por dois gols de diferença para avançar à semifinal da Sul-Americana. Contudo, não foi o que aconteceu. Em um MorumBIS lotado, o São Paulo ficou no empate em 1 a 1 com o Boca Juniors, e viu o time argentino sair com a classificação para a próxima fase no placar agregado de 2 a 1.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Desse modo, o Boca Juniors terá outro time brasileiro pela frente nas semifinais. Os argentinos enfrentam o Vasco da Gama na próxima fase, com mando de campo no jogo de ida.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
LEIA MAIS: Dorival perde a paciência em São Paulo x Boca: Erraram tudo
São Paulo tropeça nas próprias pernas
O primeiro tempo de jogo no MorumBIS foi totalmente fora daquilo que o torcedor tricolor esperava. Depois das arquibancadas do MorumBIS serem completamente tomadas por um show da torcida são-paulina, o time não correspondeu dentro de campo no primeiro tempo. Diante de um Boca Juniors exemplar na marcação e na defesa da sua vantagem, o São Paulo brigou com as próprias pernas para tentar criar chances reais de gols.
Após um início ruim e um choque de realidade de Dorival Junior na parada de reidratação, o São Paulo ensaiou uma melhora na segunda metade do primeiro tempo. Contudo, sem tanta inspiração, o Tricolor apostou no chuveirinho para tentar criar alguma chance e ela veio já na reta final. Após cruzamento na área, Gustavo Santana testou à queima-roupa e a bola carimbou o travessão do Boca Juniors, na única chance de gol do primeiro tempo.
Boca complica a vida tricolor
Na volta para o segundo tempo, o São Paulo até voltou melhor e mais organizado para buscar um gol para empatar o confronto. Contudo, quem balançou as redes foi o Boca Juniors, para dar um clima tenso no MorumBIS. Aos 15 minutos, a zaga do São Paulo dormiu e Lozano saiu cara a cara com Rafael, que nada conseguiu fazer para evitar o gol xeneize.
Fio de esperança
Atrás no placar, o São Paulo se lançou ao ataque para buscar dois gols salvadores para levar o jogo para os pênaltis. Em um lance fortuito, Luciano achou Ryan Francisco na pequena área e saiu o gol de empate tricolor. Contudo, em uma marcação, no mínimo, controversa, a jogada foi anulada por impedimento de Luciano.
Nos minutos finais, o São Paulo até chegou ao gol de empate com Domingos Duarte, de cabeça, em bola levantada na área. Entretanto, a reação tricolor veio tarde. O São Paulo ensaiou uma pressão nos acréscimos em busca do gol da virada. Contudo, o Boca Juniors soube cozinhar a partida, enervar os ânimos dos jogadores do São Paulo – com a conivência da arbitragem – e garantiu o resultado suficiente para se classificar para a semifinal da Copa Sul-Americana.
Próximos compromissos
Assim, fora da Copa Sul-Americana, o São Paulo volta suas atenções exclusivamente para o Campeonato Brasileiro. O Tricolor volta a entrar em campo no sábado, dia 19, quando recebe o Internacional no MorumBIS, pela 28ª rodada do Brasileirão, às 21h (de Brasília).
SÃO PAULO 1×1 BOCA JUNIORS
(ag. 1-2)
Copa Sul-Americana Quartas de final (volta)
Data e horário: 15/09/2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: MorumBIS, São Paulo (SP)
Público:55.724 pessoas
Renda: R$ 3.429.802,00
Gols: Lozano, 15’/1ºT (0-1); Domingos Duarte, 44’/2ºT (1-1);
SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon (Ryan Francisco, 19’/2ºT), Domingos Duarte, Arboleda, Sabino (Ferreirinha, 19’/2ºT), Iago Borduchi (André Silva, 43’/2ºT); Danielzinho (Djhordney, intervalo), Marcos Antônio, Gustavo Santana (Victor Sá, 19’/2ºT), Luciano, Artur. Técnico: Dorival Júnior.
BOCA JUNIORS: Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera, Blanco; Ascacíbar, Paredes, Delgado (Belmonte, 32’/2ºT); Velasco (Villa, 17’/2ºT); Flores (Ángel Romero, 32’/2ºT), Merentiel (Enner Valencia, 40’/2ºT). Técnico: Rodolfo Arruabarrena.
Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
Assistentes: Nicolás Taran e Martín Soppi (URU)
VAR: Leodán González (URU)
Cartões Amarelos: Djhordney, Artur (SAO); Ángel Romero (BJR)
Saiba Mais
- Esportes Pré-Olímpico de Vôlei: Seleção masculina derrota o Chile na estreia
- Esportes Vasco vence Santa Fe e avança à semifinal da Copa Sul-Americana
- Esportes Canobbio e Fábio põem o Fluminense na semifinal da Libertadores
- Esportes Bahia disputa pela primiera vez a semifinal do Brasileirão Feminino
- Esportes Copa do Mundo Sub-20 Feminina: Brasil enfrenta EUA nas oitavas de final
- Esportes Camp Nou será sede da final da Liga dos Campeões de 2029