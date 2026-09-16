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LUTO

Morre Henrique, zagueiro herói e multicampeão pelo Vasco, aos 49 anos

Campeão da Libertadores, Mercosul e Brasileiro, ex-jogador é lembrado por gol de cabeça que livrou o time do rebaixamento em 2004

Henrique, ex-zagueiro do Vasco, morreu aos 49 anos nesta quarta-feira - (crédito: Reprodução/Vasco)
Henrique, ex-zagueiro do Vasco, morreu aos 49 anos nesta quarta-feira - (crédito: Reprodução/Vasco)

Morreu nesta quarta-feira (16/9), aos 49 anos, o ex-zagueiro Leonardo Henrique Peixoto dos Santos, multicampeão pelo Vasco. Formado nas categorias de base do clube, Henrique, como era conhecido, chegou ao Vasco em 1996 e atuou no time profissional em duas passagens: a primeira de 1998 a 2001 e a segunda entre 2003 e 2004. Durante esse período, participou da conquista de títulos importantes, como a Copa Libertadores de 1998, a Mercosul de 2000 e o Campeonato Brasileiro de 2000.

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Gol salvador em 2004

O zagueiro é lembrado por um gol decisivo que marcou a história recente do clube. Na penúltima rodada do Brasileirão de 2004, Henrique garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, então líder da competição, e livrou o Vasco do rebaixamento.

A partida, disputada em São Januário, estava dramática quando, aos 21 minutos do segundo tempo, Petkovic cobrou uma falta pela direita. O zagueiro subiu e cabeceou forte para fazer o único gol do jogo. O resultado não apenas salvou o time carioca, mas também tirou a liderança do Furacão, que viu o Santos assumir a ponta e se sagrar campeão na rodada seguinte. Relembre o gol:

Em nota, o Vasco expressou pesar pela morte do ex-zagueiro. O clube o chamou de "#CriaDaColina" e desejou força aos familiares e amigos. A causa da morte não foi divulgada.

Nota oficial divulgada pelo Vasco

É com o mais profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do ex-zagueiro e #CriaDaColina Henrique, aos 49 anos.

Leonardo Henrique Peixoto dos Santos subiu ao profissional do Gigante da Colina em 1998 e integrou o elenco até 2004, participando dos títulos da Libertadores de 98, da Mercosul de 2000 e do Brasileirão de 2000.

Desejamos força aos familiares e amigos

Descanse em paz, Henrique.

#VascoDaGama

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Roberto Fonseca

Subeditor

Formado em jornalismo no UniCeub, cursou ciência política na UnB com pós-graduação em Comunicação Política no Legislativo. É apresentador do programa CB.Poder, da TV Brasília

Por Roberto Fonseca
postado em 16/09/2026 12:09 / atualizado em 16/09/2026 12:18
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