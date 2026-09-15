Botafogo avança por Tite. Veja como o clube pretende convencê-lo

Tite é a bola da vez do Botafogo, que, enfim, se aproximou de um nome no mercado. O cargo de treinador está em vacância há quase um mês, desde o desligamento do português Franclim Carvalho, em agosto. Nesta terça-feira (15), houve um passo importante nas negociações. Afinal, o treinador gaúcho ouviu o projeto do Mais Tradicional e autorizou o clube carioca a conversar com Gilmar Veloz, empresário que o representa oficialmente nas tratativas.

A pauta agora será baseada em valores e tempo de contrato. O Botafogo tenta acelerar o processo de acerto com Tite para voltar a contar com um treinador o mais rápido possível. Na verdade, até o início da Data Fifa, de 21 de setembro a 6 de outubro.

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O time alvinegro, hoje, está sob os cuidados de Rodrigo Bellão, do sub-20. O interino, após a saída de Franclim, soma uma vitória, dois empates e duas derrotas, números que correspondem a 33,3% de aproveitamento. Ele permanecerá no banco de reservas, contra o Grêmio, nesta quarta-feira (16), no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

Agora é com o Botafogo!

A ideia do Botafogo é oferecer a Tite um planejamento de ao menos três anos para convencê-lo, segundo a emissora "Espn". O Mais Tradicional enxerga no treinador o profissional ideal para tocar um projeto a longo prazo na SAF. Adenor, então, quer saber mais detalhes sobre esta diretriz do Glorioso. Sendo assim, a expectativa é que o clube formalize uma proposta oficial a Veloz e ao estafe do comandante gaúcho.

Além de Tite, desde a saída de Franclim, o Botafogo também mantém conversas com outros nomes. Renato Gaúcho, por exemplo, passou pelo radar da direção; no entanto, o treinador já acertou com o Grêmio. Tite, por sua vez, está livre no mercado desde 14 de março, quando o Cruzeiro o dispensou.

O Botafogo é o 14º lugar no Brasileirão, com 32 pontos. A equipe tem um jogo a menos. Nas Copas, o Mais Tradicional já está eliminado.