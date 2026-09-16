Arena Guariroba, em Ceilândia, recebe a Copa das Nações de Beach Soccer

A Seleção Brasileira feminina de beach soccer durante o treino na Arena Guariroba: conhecimento da areia para o torneio neste fim de semana no Cerrado - (crédito: Nelson Terme/CBF)

O Distrito Federal recebe a partir desta quinta-feira a Copa das Nações de Beach Soccer. O palco dos duelos é a Arena Guariroba, em Ceilândia. O espaço foi palco no fim de semana passado da Supercopa do Brasil da modalidade e agora abriga o evento internacional.

Anfitrião, o Brasil enfrentará Colômbia, El Salvador e Peru no torneio masculino. A competição feminina reunirá Brasil, El Salvador e duas seleções estaduais convidadas: Distrito Federal e Espírito Santo. As rodadas começam a partir das 16h e o acesso é gratuito. As duas seleções treinam se apresentaram em Brasília no último dia 13.

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Pioneiro do beach soccer na capital, Márcio Careca, diretor de Competições da Federação de Futebol do DF, comemora o fato de Brasília ter virado endereço da modalidade. "Tivemos uma época de ouro no beach soccer em que eu tive a honra de ajudar a trazer não apenas grandes eventos para Brasília, mas também de fazer um esporte genuinamente praiano ser consolidado no cerrado", recorda o executivo de futebol.

"Passamos um tempo adormecido, mas felizmente temos pessoas que estão fazendo a modalidade ressurgir e ainda mais, fazendo do DF uma referência. Basta vermos a Supercopa que vem fazendo parte do nosso calendário esportivo há três anos e agora a volta das seleções, na Copa das Nações, que com certeza vai trazer um belíssimo entretenimento aos moradores de Ceilândia e da nossa capital federal", celebra. Márcio Coutinho.

O técnico da Seleção Brasileira, Chicão Castelo Branco, convocou no início do mês 12 jogadores e optou por um elenco mesclado entre nomes badalados e jovens talentos. Ao todo, são oito jogadores campeões da Copa e quatro jogadores com poucas convocações.

A tabela da Copa das Nações de Beach Soccer em Ceilândia (foto: Divulgação)



"O processo de transição de uma geração vencedora para a chegada de novos atletas tem que existir, mas com o processo certo e de forma inteligente. Estamos preparando nossa Seleção para a competição mais importante que teremos a curto, médio prazo, que é a Copa América no ano que vem, que classifica para a Copa do Mundo de 2027. Então vamos utilizar todas as oportunidades que tivermos de competição para encontrar esse equilíbrio e estimular nossos craques a darem sempre o seu melhor em campo", disse o comandante verde-amarelo.

Na Seleção Feminina, Rose Andrade convocou quatro jogadoras debutantes com a Amarelinha. O elenco também passa por um processo de renovação. "O trabalho de observação, não só meu, mas de todos da comissão técnica, é constante. Estamos sempre buscando meninas que estejam mostrando em seus campeonatos regionais que merecem uma oportunidade na Seleção Brasileira. Desta vez vamos dar oportunidade a essas quatro atletas e acredito muito que irão desempenhar um bom papel durante o torneio", afirmou Rose, referindo-se às alas Micaela, Luana e Tamara, e à pivô Renata.

