Após 938 dias, Botafogo volta a ter um treinador brasileiro

Tite assinou contrato com o Botafogo até o fim de 2028, tornando-se o segundo treinador brasileiro a assumir o clube na era SAF - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro )

O Botafogo terá, enfim, um treinador brasileiro após muito tempo. Para ser mais preciso, são 938 dias com estrangeiros e interinos. Ou, aproximadamente, dois anos e sete meses. Apresentado nesta quinta-feira (17/9), no Estádio Nilton Santos, Tite é somente o segundo treinador do país pentacampeão mundial no Glorioso da era SAF, a partir de março de 2022, quando o empresário John Textor, já apeado do poder, comprou 90% do futebol do clube.

Antes de Adenor Leonardo Bachi, conhecido também como Tite, o quadro alvinegro foi comandado por cinco portugueses. Luis Castro, Bruno Lage, Artur Jorge, Renato Paiva e Franclim Carvalho se revezaram no cargo. A SAF, capitaneada pelo Godfather, ainda buscou um italiano (Davide Ancelotti, filho do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti) e um professor argentino (o rosarino Martín Anselmi).

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Tiago Nunes foi, até agora, o único técnico brasileiro na era SAF. Ele chegou em novembro de 2023, durante a derrocada do Botafogo no Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu recolocar a equipe nos trilhos. Após novos insucessos, o treinador não resistiu e caiu em fevereiro de 2024. Os outros representantes do país são todos interinos. E a lista é longa: Lucio Flavio, Cláudio Caçapa, Fábio Mathias, Carlos Leiria e, por fim, Rodrigo Bellão, responsável por passar o bastão a Tite.

Na comparação entre os técnicos da era SAF, fica um alerta para Tite. Afinal, o compatriota Nunes deixou o Mais Tradicional com o pior aproveitamento desde 2022 (veja mais abaixo). Além disso, o gaúcho é uma escolha do quadro social, dono de 51% das ações da SAF, enquanto a GDA Luma ainda não assume como sócia majoritária do clube-empresa. Foge, assim, da preferência por profissionais forasteiros.

O contrato de Tite com o Botafogo é até dezembro de 2028. Apesar de contar com um currículo invejável, com títulos da Libertadores, do Mundial de Clubes e com longa passagem pela Seleção Brasileira, Adenor chega em baixa por trabalhos recentes no Flamengo e no Cruzeiro.

Leia também: Tite no Botafogo: 8º clube no currículo entre os 12 maiores do país

Além de Tite, a nova comissão técnica terá o auxiliar Matheus Bachi e o preparador físico Fábio Mahseredjian. Rodrigo Bellão, que comandou a equipe em algumas partidas de forma interina nesta temporada, fará parte da nova comissão permanente, ao lado do auxiliar Marcelo Fera e do preparador físico Ronaldo Torres.

Técnicos do Botafogo durante a era SAF

Luís Castro: 25 de março de 2022 a 30 de junho de 2023 462 dias 81 partidas, 45 vitórias, 11 empates e 25 derrotas. Aproveitamento de 56,7%.

25 de março de 2022 a 30 de junho de 2023 462 dias 81 partidas, 45 vitórias, 11 empates e 25 derrotas. Aproveitamento de 56,7%. Bruno Lage: 7 de julho de 2023 a 03 de outubro de 2023 88 dias 16 jogos, cinco vitórias, sete empates e quatro derrotas. Aproveitamento de 45,8%.

7 de julho de 2023 a 03 de outubro de 2023 88 dias 16 jogos, cinco vitórias, sete empates e quatro derrotas. Aproveitamento de 45,8%. Tiago Nunes: 16 de novembro de 2023 a 22 de fevereiro de 2024 98 dias 15 jogos, quatro vitórias, sete empates e quatro derrotas. Aproveitamento de 42,2%.

16 de novembro de 2023 a 22 de fevereiro de 2024 98 dias 15 jogos, quatro vitórias, sete empates e quatro derrotas. Aproveitamento de 42,2%. Artur Jorge: 05 de abril de 2024 a 03 de janeiro de 2025 273 dias 31 vitórias, 15 empates e nove derrotas. Aproveitamento de 65,4%.

05 de abril de 2024 a 03 de janeiro de 2025 273 dias 31 vitórias, 15 empates e nove derrotas. Aproveitamento de 65,4%. Renato Paiva: 27 de fevereiro de 2025 a 30 de junho de 2025 123 dias 23 jogos, 12 vitórias, três empates e oito derrotas. Aproveitamento de 56,5%.

27 de fevereiro de 2025 a 30 de junho de 2025 123 dias 23 jogos, 12 vitórias, três empates e oito derrotas. Aproveitamento de 56,5%. Davide Ancelotti: 8 de julho de 2025 a 17 de dezembro de 2025 162 dias 32 jogos, 14 vitórias, 11 empates e sete derrotas. Aproveitamento de 55,21%.

8 de julho de 2025 a 17 de dezembro de 2025 162 dias 32 jogos, 14 vitórias, 11 empates e sete derrotas. Aproveitamento de 55,21%. Martín Anselmi: 22 de dezembro de 2025 a 22 de fevereiro de 2026 90 dias 20 jogos, oito vitórias, dois empates e 10 derrotas. Aproveitamento de 43,3%.

22 de dezembro de 2025 a 22 de fevereiro de 2026 90 dias 20 jogos, oito vitórias, dois empates e 10 derrotas. Aproveitamento de 43,3%. Franclim Carvalho: 2 de abril de 2026 a 18 de abril de 2026 139 dias 22 jogos, com 10 vitórias, sete empates e cinco derrotas. Aproveitamento de 56%.



