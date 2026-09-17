Com pênalti perdido no fim, Corinthians é eliminado da Libertadores

Nem mesmo o roteirista mais cruel poderia escrever um roteiro tão triste para o Corinthians na noite desta quarta-feira na Neo Química Arena. Após um empate em 1 a 1 na ida, na Argentina, o Timão tinha tudo para vencer o Estudiantes em casa e avançar para a semifinal da Libertadores. Contudo, um gol sofrido no fim e um pênalti perdido por Memphis Depay no minuto final deram um fim ao sonho do bicampeonato continental corinthiano. Desse modo, o Corinthians se despede da Libertadores com uma derrota por 1 a 0 para o time argentino.
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Noite fria, jogo frio
Apesar de toda festa realizada pela Fiel Torcida antes da bola rolar, o Corinthians não transformou o incentivo em bom futebol no primeiro tempo de jogo na Neo Química Arena. Mesmo com mais volume de jogo e mais posse de bola na partida, o Timão não conseguiu criar chances de muito perigo ao gol defendido por Muslera. A única finalização certa veio com Kaio César, que Muslera fez uma defesa fácil.
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Tensão domina o jogo
Na volta do intervalo, a partida seguiu a mesma tônica do primeiro tempo. O Corinthians com a bola, enquanto o Estudiantes, mais reativo, esperava um erro do Timão para tentar assustar. O clube paulista até que fez Muslera trabalhar em chute de Matheus Bidu, mas não soube aproveitar a boa chance para criar uma pressão sobre o time argentino para buscar o gol da classificação.
Castigos no fim
Quando a partida parecia se encaminhar para a decisão por pênaltis, o Estudiantes aproveitou uma falha defensiva do Corinthians para sair na frente do placar. Já na marca dos 42 minutos, Palacios fez uma grande jogada pela ponta esquerda e encontrou Alexis Castro dentro da área. O camisa 22 pegou de primeira, sem chances para Hugo Souza, e marcou o gol do Estudiantes para calar a Neo Química Arena.
Nos acréscimos, o Corinthians ainda teve a chance de ouro para levar o jogo para a decisão por pênaltis. Após cruzamento na área, o defensor do Estudiantes cortou a bola com o braço. Após revisão do VAR, o Timão teve um pênalti a seu favor no minuto final. Memphis Depay foi o responsável pela cobrança. Entretanto, com uma batida inacreditável, o holandês isolou e o sonho do bicampeonato da Libertadores ficou pelo caminho.
Próximo compromisso
Assim, o Corinthians volta a entrar em campo pelo Brasileirão no próximo sábado, na última partida antes da parada para a Data Fifa. O Timão recebe o Fluminense, no domingo (20), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.
CORINTHIANS 0x1 ESTUDIANTES
(ag. 1-2)
Data e horário: 16/09/2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Público: 47.549 pessoas
Renda: R$ 4.729.905
Gol: Alexis Castro, 43’/2ºT (0-1)
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista (Pedro Raul, 45’/2ºT), Gustavo Henrique, Matheus Bidu; André Carrillo (André, 25’/2ºT), Allan (Gui Negão, 45’/2ºT), Breno Bidon (Lingard, 45’/2ºT), Garro; Kaio César e Memphis Depay. Técnico: Fernando Diniz
ESTUDIANTES: Muslera; Mancuso (Meza, 45’/2ºT), Núñez, Palacios, González Pirez; Piovi, Castro, Rodríguez (Gabriel Neves, 31’/2ºT), Tobio Burgos (Cetré, 31’/2ºT); Tucu Correa (Perez Fabricio, 19’/2ºT), Carrillo. Técnico: Alexander Medina.
>Árbitro: Jesús Valenzuela Sáez (VEN)
Assistentes: Jorge Urrego e Tulio Moreno (VEN)
VAR: Juan Soto (VEN)
Cartões Amarelos: Breno Bidon (COR); Tomás Palacios, González Pirez (EST)
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