Pré-Olímpico: Seleção masculina de vôlei bate Bolívia por 3 a 0 no Rio

O Brasil não poupou a Bolívia nos ataques entrosados na partida desta quarta no Maracanãzinho - (crédito: Dhavid Normando/CBV)

A Seleção Brasileira Masculina segue invicta na campanha pela vaga olímpica no Campeonato Sul-Americano de Vôlei. Os brasileiros venceram a Bolívia por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/13 e 25/16.

A partida da segunda rodada ocorreu nesta quarta-feira (16/9), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Anteriormente, a equipe verde-amarela havia batido o Chile também por 3 sets a 0, na estreia.

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Pela terceira rodada, na quinta-feira (17/9), o Brasil encara a Colômbia, no mesmo horário. Após pausa na sexta-feira (18/9), a Seleção volta à quadra no sábado (19/9), às 11h, diante da Venezuela. O último compromisso será contra a Argentina, no domingo (20/9), às 10h.

O time brasileiro tem dado respostas ao torcedor após a campanha ruim na Liga das Nações de Vôlei (VNL), em julho. Na ocasião, a delegação canarinho foi eliminada ainda na fase classificatória pela primeira vez na história.

O técnico Bernardinho entrou com um time diferente do da estreia. Entre os titulares estiveram Darlan Souza, como oposto; Lukas Bergmann e Honorato, como ponteiros; Judson Nunes e Matheus Pinta, como centrais; e Maique Reis, como líbero. Bernardinho Rezende é o técnico da Seleção Brasileira.

Já a equipe de Juan Cobucci iniciou com Ignácio Peredo, como levantador; Ricardo Cáceres, como oposto; J. Vargas e P. Choque, como ponteiros; Y. Mojica e A. Mendoza, como centrais; e Cayo Blanco, como líbero.

O Brasil largou na frente com ponto de Lucas Bergmann e se manteve à frente durante toda a parcial. Darlan teve boa atuação e marcou aces importantes para a equipe, que abriu vantagem na reta final. Os bolivianos ainda tentaram reagir, mas não evitaram a vitória brasileira por 25 a 18.

Na segunda parcial, o treinador da Seleção rodou o time, e Bryan, Pureza e Brasília entraram nas funções de Darlan, Maique e Cachopa. Com essa formação, os brasileiros não tiraram o pé do acelerador e dificultaram ainda mais a vida dos adversários: 25 a 13.

Já na parcial final os brasileiros voltaram determinados a fechar a partida e não encontrou grandes dificuldades diante da Bolívia. A equipe manteve a vantagem no placar ao longo do set, administrou o resultado na reta final e fechou por 25 a 16.