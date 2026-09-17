Pré-Olímpico: Seleção masculina de vôlei vence Colômbia e segue invicta

O Brasil sofreu contra a Colômbia, mas conseguiu se impor no fim da partida no Rio na terceira vitória do Sul-Americano - (crédito: Mauricio Val/Fotoclic/CBV)

O Brasil esteve a dois pontos de perder o primeiro set do atual Sul-Americano Masculino de Vôlei. No entanto, a equipe mostrou poder de reação, deixou o susto inicial para trás e conseguiu mais uma vitória por 3 sets a 0. Na noite desta quinta-feira (17/9), a Seleção Brasileira duelou com a Colômbia na terceira rodada do torneio continental e triunfou novamente no Maracanãzinho.

O tradicional ginásio do Rio de Janeiro acompanhou a terceira vitória do Brasil em três jogos, e desta vez com as parciais de 25/23, 25/14 e 25/16. E a única parcial apertada foi justamente a que gerou uma mudança de chave na equipe verde-amarela.

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Mesmo após um bom início, a Seleção “se desligou” e levou a virada, com a Colômbia liderando até o 23º ponto. Só que o retorno do time verde-amarelo à ponta não só garantiu o primeiro set, como também deu confiança nas parciais seguintes.

Agora, o Brasil só voltará a quadra no sábado (19/9). Assim como todos os rivais, a equipe terá uma folga na sexta-feira (19/9), e pisará no Maracanãzinho novamente para abrir o fim de semana: duelará com a Venezuela às 11h.

A escalação da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei contou com uma mudança: em vez de Judson, Bernardinho optou por Matheus Pinta como titular no meio de rede. O restante da formação inicial contou com os mesmos titulares: Flávio, Adriano, Lucarelli, Darlan, Cachopa e Maique.

Motivado pela torcida, o Brasil começou bem e foi responsável por seis dos oito primeiros pontos. No entanto, a Colômbia conseguiu voltar ao jogo, e uma sequência de três pontos provocou uma virada no placar. Pressionada pelo risco de perder o primeiro set, a Seleção se viu em risco até a reta final – esteve perdendo em 23 a 22 -, mas se recuperou, fez três pontos seguidos e fechou a vitória inicial com ace de Lucarelli: 25 a 23.

O curioso é que o apertado primeiro set foi seguido da parcial mais tranquila do Brasil na atual edição do Sul-Americano. Dominante desde o início, a equipe de Bernardinho conseguiu a expressiva vantagem de 11 pontos logo em 17 a 6 e teve o trabalho apenas de administrar a margem até o fim do set: 25 a 14.

Dando sequência ao bom momento, a Seleção Brasileira Masculina de Vôlei contou com o brilho de Darlan – responsável por 18 pontos na partida – para não dar brechas ao rival. O time, inclusive, acelerou na reta final, abrindo a maior margem da parcial justamente para garantir a vitória: 25 a 16.