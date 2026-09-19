Série B do Candangão: confira as partidas deste fim de semana

No próximo fim de semana, a segunda divisão do Campeonato Candango chega a quarta rodada da primeira fase. A tabela segue embolada e a disputa pelo G-4 e acesso à próxima fase continua intensa. O líder isolado com 100% de aproveitamento, Taguatinga, não joga na rodada, mas mesmo sem entrar em campo seguirá no topo da tabela de classificação.
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A rodada abre no sábado (19/9) com a partida entre Candango e Legião, às 15h30, no Abadião. As equipes ainda não sabem o que é vencer no torneio. O Candango é o lanterna da segundinha com apenas um ponto conquistado em três jogos, no empate diante o Grêmio Valparaíso na segunda rodada. Derrotas para Planaltina e Taguatinga deixam o clube em situação complicada, mas em caso de vitória podem saltar até a quarta colocação, ocupada pelo Legião. O time laranja apresenta dois empates em duas partidas e abrem o G-4, porém um revés pode complicar a vida dos visitantes na competição.
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No domingo (20/9) pela manhã, o Luziânia busca vencer e colar no líder Taguatinga. A equipe possui quatro pontos em dois jogos. A vitória pode diminuir a distância para o TEC para dois pontos. O adversário será o Grêmio Valparaíso, às 10h, também no Abadião. O Greval é o quinto colocado, fora da zona de acesso às semifinais. O time do entorno possui dois empates no torneio e ainda não venceu. A esperança para o primeiro tento está no atacante Paulo, vice-artilheiro do campeonato com duas bolas na rede.
Para fechar a quarta rodada da Segundinha, Canaã e Planaltina se enfrentam no domingo (20/9), às 15h30, no Dirceuzão. Depois da vitória contra o Candango na última rodada, o Galo do Planalto saltou da vice-lanterna para a vice-colocação. O time tem quatro pontos e, em caso de vitória, pode colar no líder Taguatinga. O centroavante Wagner, novo camisa nove do clube, estreou no último jogo e marcou duas vezes, sendo a esperança de gols para o Planaltina no campeonato. Por outro lado, o Canaã tem apenas um ponto e ocupa a sexta colocação. Ponto esse conquistado no empate diante o Legião, pela segunda rodada.
A segunda divisão do Candangão chegou a metade da primeira fase. O torneio apresenta apenas sete rodadas e uma equipe descansa a cada fim de semana. Os quatro melhores colocados no fim classificam-se para as semifinais. Quem passar para a grande final, além de disputar a taça, garante vaga na elite do futebol do Distrito Federal para se juntar a Brasiliense, Capital, Ceilândia, Gama, Paranoá, Real Brasília, Samambaia e Sobradinho.
Quarta rodada
19/9 - Sábado
15h30 Candango x Legião (Abadião)
20/9 - Domingo
10h Luziânia x Grêmio Valparaíso (Abadião)
15h30 Candango x Planaltina (Estádio de Planaltina de Goiás)
|GRUPO A
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|CV
|CA
|%
|1º
|Taguatinga
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|0
|7
|0
|7
|100
|2º
|Planaltina
|4
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|0
|8
|44
|3º
|Luziânia
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|0
|3
|66
|4º
|Legião
|2
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|0
|7
|33
|5º
|GREVAL
|2
|3
|0
|2
|1
|2
|4
|-2
|0
|9
|22
|6º
|Canaã
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|16
|7º
|Candango
|1
|3
|0
|1
|2
|1
|7
|-6
|0
|4
|11
*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima
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