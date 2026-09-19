Série B do Candangão: confira as partidas deste fim de semana

No próximo fim de semana, a segunda divisão do Campeonato Candango chega a quarta rodada da primeira fase. A tabela segue embolada e a disputa pelo G-4 e acesso à próxima fase continua intensa. O líder isolado com 100% de aproveitamento, Taguatinga, não joga na rodada, mas mesmo sem entrar em campo seguirá no topo da tabela de classificação.

A rodada abre no sábado (19/9) com a partida entre Candango e Legião, às 15h30, no Abadião. As equipes ainda não sabem o que é vencer no torneio. O Candango é o lanterna da segundinha com apenas um ponto conquistado em três jogos, no empate diante o Grêmio Valparaíso na segunda rodada. Derrotas para Planaltina e Taguatinga deixam o clube em situação complicada, mas em caso de vitória podem saltar até a quarta colocação, ocupada pelo Legião. O time laranja apresenta dois empates em duas partidas e abrem o G-4, porém um revés pode complicar a vida dos visitantes na competição.

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No domingo (20/9) pela manhã, o Luziânia busca vencer e colar no líder Taguatinga. A equipe possui quatro pontos em dois jogos. A vitória pode diminuir a distância para o TEC para dois pontos. O adversário será o Grêmio Valparaíso, às 10h, também no Abadião. O Greval é o quinto colocado, fora da zona de acesso às semifinais. O time do entorno possui dois empates no torneio e ainda não venceu. A esperança para o primeiro tento está no atacante Paulo, vice-artilheiro do campeonato com duas bolas na rede.

Para fechar a quarta rodada da Segundinha, Canaã e Planaltina se enfrentam no domingo (20/9), às 15h30, no Dirceuzão. Depois da vitória contra o Candango na última rodada, o Galo do Planalto saltou da vice-lanterna para a vice-colocação. O time tem quatro pontos e, em caso de vitória, pode colar no líder Taguatinga. O centroavante Wagner, novo camisa nove do clube, estreou no último jogo e marcou duas vezes, sendo a esperança de gols para o Planaltina no campeonato. Por outro lado, o Canaã tem apenas um ponto e ocupa a sexta colocação. Ponto esse conquistado no empate diante o Legião, pela segunda rodada.

A segunda divisão do Candangão chegou a metade da primeira fase. O torneio apresenta apenas sete rodadas e uma equipe descansa a cada fim de semana. Os quatro melhores colocados no fim classificam-se para as semifinais. Quem passar para a grande final, além de disputar a taça, garante vaga na elite do futebol do Distrito Federal para se juntar a Brasiliense, Capital, Ceilândia, Gama, Paranoá, Real Brasília, Samambaia e Sobradinho.

Quarta rodada

19/9 - Sábado

15h30 Candango x Legião (Abadião)

20/9 - Domingo

10h Luziânia x Grêmio Valparaíso (Abadião)

15h30 Candango x Planaltina (Estádio de Planaltina de Goiás)

GRUPO A Pts J V E D GP GC SG CV CA % 1º Taguatinga 9 3 3 0 0 7 0 7 0 7 100 2º Planaltina 4 3 1 1 1 4 3 1 0 8 44 3º Luziânia 4 2 1 1 0 2 1 1 0 3 66 4º Legião 2 2 0 2 0 1 1 0 0 7 33 5º GREVAL 2 3 0 2 1 2 4 -2 0 9 22 6º Canaã 1 2 0 1 1 1 2 -1 0 4 16 7º Candango 1 3 0 1 2 1 7 -6 0 4 11

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima