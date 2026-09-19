Empate pode tirar o Vasco da zona de rebaixamento do Brasileiro

A combinação de resultados da rodada adiciona forte carga dramática e estratégica ao desempenho em camp - (crédito: Mauro Pimental/AFP)

O Vasco entra em campo diante do Coritiba com a urgência de pontuar para, ao menos, deixar temporariamente a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Cruz-Maltino acumula 28 pontos, mesma pontuação de Mirassol e Grêmio, de maneira que deixará o temido Z4 ainda nesta rodada se conseguir evitar a derrota.

Por um lado, o time gaúcho atua somente no domingo, dia 20, às 11h (de Brasília), contra o Palmeiras. Logo, com as equipes rigorosamente empatadas na tabela, qualquer resultado positivo do Vasco transfere imediatamente a pressão para os ombros do Tricolor.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Vasco vira novamente a chave para sair do sufoco no Brasileirão

Por outro lado, em relação ao Mirassol, a equipe carioca já iniciará a partida sabendo exatamente o que necessita para superar o adversário direto. Consequentemente, o time paulista recebe o Botafogo neste sábado, às 17h (de Brasília), exatas três horas e meia antes de o Cruz-Maltino encarar o Coxa.

Vale destacar que o Mirassol leva vantagem sobre o Vasco no critério de saldo de gols, registrando menos 11 contra menos 12 dos cariocas. Sendo assim, caso os paulistas percam por dois ou mais gols de diferença para o Botafogo, os comandados de Pedro Emanuel já pularão para o gramado fora da zona de rebaixamento.

A campanha geral na competição, o Vasco conquistou apenas sete vitórias, acumulou sete empates e sofreu 12 derrotas. Até o momento, o clube contabiliza 29 gols marcados e 41 sofridos ao longo de 26 partidas disputadas.