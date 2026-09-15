Vasco vence Santa Fe e avança à semifinal da Copa Sul-Americana

O Vasco carimbou a sua classificação para as semifinais da Copa Sul-Americana na noite desta terça-feira (15). A equipe comandada por Pedro Emanuel venceu o Independiente Santa Fe por 2 a 0, em São Januário, pelo confronto de volta das quartas de final. Depois de segurar o empate sem gols na partida de ida disputada na altitude de Bogotá, o Gigante da Colina precisava de um triunfo simples diante da sua torcida. Por isso, os donos da casa adotaram postura agressiva e construíram o placar com gols de Bruno Duarte e David.
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Com a vitória maiúscula no Rio de Janeiro, o clube encerrou uma longa espera e voltou a figurar entre os quatro melhores de um torneio da Conmebol. Além da classificação expressiva, a atuação consistente consolidou o bom momento anímico da equipe, que vinha embalada pela virada histórica conquistada contra o Grêmio no último fim de semana pelo Brasileirão.
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Léo Jardim salva
Apesar do apoio maciço das arquibancadas, o duelo começou tenso para os mandantes em virtude da pressão exercida pelo experiente Rodallega. O centroavante colombiano exigiu grande defesa de Léo Jardim à queima-roupa e, logo em seguida, assustou ao carimbar o travessão em cobrança de falta. No entanto, o Cruz-Maltino soube suportar as investidas iniciais e passou a controlar a posse de bola no meio-campo.
A recompensa pelo volume ofensivo surgiu aos 36 minutos da etapa inicial. Após bate-rebate na entrada da área, Adson dividiu no carrinho e serviu Saldivia. O zagueiro avançou pela ponta direita e cruzou à meia-altura para Bruno Duarte. Bem posicionado, o centroavante bateu de primeira para inaugurar o marcador e comemorar o seu primeiro gol oficial com a camisa vascaína.
David amplia
Na volta do intervalo, o time carioca manteve o ritmo intenso nas transições rápidas. O técnico Pedro Emanuel promoveu quatro substituições simultâneas aos 17 minutos para renovar o fôlego da equipe, apostando nas entradas de David, Thiago Mendes, Andrés Gómez e Nuno Moreira. A mexida tática surtiu efeito imediato no posicionamento ofensivo cruz-maltino.
Dois minutos após pisar no gramado, David deixou a sua marca para incendiar o caldeirão. Em jogada bem construída, Tchê Tchê abriu na ponta direita para Puma Rodríguez, que levantou a cabeça e desferiu cruzamento preciso. O camisa 7 subiu no meio da área e testou firme para o fundo das redes. Com a vantagem ampliada, o Vasco administrou o resultado até o apito final e confirmou a festa da classificação continental.
VASCO 1×0 SANTA FE
Copa Sul-Americana quartas de final jogo de volta
Data: 15/9/2026
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Público / Renda:
Gols: Bruno Duarte, aos 36’/1ºT; David, aos 19’/2ºT
VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Santiago Sosa (Lucas Freitas, 37’/2ºT), Tchê Tchê e Ramon Rique (Thiago Mendes, 17’/2ºT); Adson (Nuno Moreira, 17’/2ºT), Bruno Duarte (David, 17’/2ºT) e Marino Hinestroza (Andrés Gómez, 17’/2ºT) Técnico: Pedro Emanuel
SANTA FE: Mosquera; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno e Mafla; Jhojan Torres (Zapata, 37’/2ºT), Dani Torres (Toscano, 16’/2ºT) e Emerson Rodríguez (Lovera, 40’/1ºT); Obrian (Bustos, 16’/2ºT), Fagundez e Rodallega Técnico: Pablo Repetto
Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
VAR: Carlos Orbe (EQU)
Cartões amarelos: Emmanuel Olivera (SFE), aos 6’/1ºT
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