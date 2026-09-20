Líder Flamengo vence Bragantino por 2 x 1 e abre vantagem na ponta

O Flamengo está abrindo frente na liderança do Brasileirão. Afinal, neste domingo, venceu o Bragantino por 2 x 1, gols de Varela e de Pedro. Sosa descontou no fim Assim, chegou aos 60 pontos, contra 57 do vice-líder Palmeiras (que empatou com o Grêmio).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Para festa a torcida do Rubro-Negro, que mais uma vez encheu o Maracanã (66.053). Vitória merecida para um time que, apesar de um susto no primeiro lance e deixar o rival entrar no jogo nos minutos finais, mandou em campo. Afinal, teve boas chances, bola na trave e obrigando o goleiro Volpi a fazer pelol menos três grandes defesas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Para o Bragantino, a derrota o manteve nos 36 pontos, em décimo lugar. Agora, os times terão pausa de jogos por causa da Data-Fifa para partidas das seleções. O Flamengo enfrentará o Santos, na Vila Belmiro, no dia 7/10. Mas, antes, o Bragantino fará um dos jogos atrasados da competição, enfrentando o Atlético, em Belo Horizonte, em 3/10 (rodada 21).
Flamengo, em cima, sai na frente
O Bragantino tentou mostrar as garras no início do jogo e quase marcou. Aos dois minutos, Fernando, após ganhar de Ayrton Lucas (que sentiu a coxa e sairia logo aos quatro minutos) e ganhar no corpo de Varela (que pediu falta pelo empurrão), cruzou para Rodriguinho chutar duas vezes na área, e nas duas vezes foi bloqueado por Carrascal.
Mas o Bragantino ficou nisso, pois só passou a dar Flamengo. Aos nove, Alex Sandro (que entrou no lugar de Ayrton Lucas) cruzou para Arrascaeta mandar na trave e, na sobra, Plata ser bloqueado quando iria marcar. Aos 13, Carrascal apareceu pela esquerda e cruzou para a entrada de Varela por trás da marcação; o lateral mandou para a rede, abrindo o placar. Em outro lance pela esquerda, Alex Sandro cruzou, Volpi cortou parcialmente e Plata mais uma vez não conseguiu finalizar por causa da zaga conseguir dividir a bola com ele.
Aliás, o goleiro Volpi fez duas belas defesas, ambas em lances de Carrascal, o mais ativo do Flamengo no primeiro tempo. Nos acrésicimos, o Bragantino voltou a assustar: um chute de fora da área no travessão de Rossi.
Pedro amplia reclama de substituição
No segundo tempo, o Flamengo, diferentemente do que normalmente acontece, não perdeu a intensidade. Quase marcou com Carrascal, que apareceu livre na frente de Volpi e na área chutou em cima do goleiro, que fez mais uma grande defesa. Aos 25, Pedro ampliou. O atacante, que não fazia bom jogo, aproveitou um escanteio da direita que Jorginho desviou na primeira trave e tocou de primeira para ampliar, matando de vez o jogo. O curioso é que Pedro estava para sair e esta foi sua última jogada. Ao perceber que sairia para dar vaga a Bruno Henrique, reclamou muito. Mas, minutos depois, deixou a cara fechada de lado.
Só que o Flamengo deu mole na reta final. Entre 38 e 41 minutos o Bragantino teve três chances claras. Duas delas Rossi salvou. Mas na terceira Sosa pegou pela esquerda e chutou. A bola desviou em Bruno Henrique e entrou. E, apesar de a torcida cantar muito apoiando o Mengo, a reta final foi de pressão paulista, que teve mais duas finalizações perigosas.
FLAMENGO 2X1 BRAGANTINO
Campeonato Brasileiro 28ª rodada
Data: 20/09/2026
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Público presente: 66.053
Público pagante: 62.234
Renda: R$ 5.752.860,00
Gols: Varela, 13’/1ºT (1-0); Pedro, 25’1/2ºT (2-0); Sosa, 41’/2ºT (2-1)
FLAMENGO: Rossi; Varela, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas (Alex Sandro, 41’/1ºT); Jorginho, Saúl e Arrascaeta (De la Cruz, 47’/2ºT); Plata (Freitas, 47’/2ºT), Carrascal (Luiz Araújo, 47’/2ºT) e Pedro (Bruno Henrique, 47’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.
>BRAGANTINO: Tiago Volpi (Cleiton, 31’/2ºT); Agustín SantAnna, Guzman Rodriguez, Gustavo Marques e Vanderlan (Herrera, 12’/2ºT); Fabinho (Sosa, 31’/2ºT), Eric Ramirez, Rodriguinho (Alix Vinícius, Intervalo) e Lucas Barbosa; Fernando; Isidro Pitta (Mosquera, Intervalo). Técnico: Vagner Mancini.
>Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)
VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Cartões Amarelos: Alex Sandro, Varela, Bruno Henrique (FLA); Fernando, Herrera, SantAnna (RBB)
Cartões Vermelhos: ´-
Saiba Mais
- Esportes Flávia é ouro e Rebeca leva prata na Copa do Mundo de Ginástica
- Esportes Brasil vence a Argentina, conquista o Sul-Americano e garante vaga olímpica
- Esportes Vanderson é convocado por Ancelotti e substitui lesionado Wesley na Seleção
- Esportes Raphinha "atropela" Messi e fica a um gol de recorde de Cristiano Ronaldo
- Esportes Antídotos contra a crise: as metas do Corinthians contra o Fluminense
- Esportes São Paulo vence Flamengo e vai à final do Brasileirão Feminino