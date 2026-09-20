Flávia é ouro e Rebeca leva prata na Copa do Mundo de Ginástica

O Brasil ocupou duas vezes o pódio neste domingo (20/9) na etapa da Hungria da Copa do Mundo de Ginástica Artística. Flávia Saraiva venceu a final da trave, com Rebeca Andrade na segunda colocação, e voltou a medalhar no solo, desta vez com a prata, enquanto Lorrane Oliveira ficou com o bronze.
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O resultado na trave deu a Flávia sua segunda medalha de ouro na competição. Para Rebeca, a prata representou o retorno ao pódio em etapas de Copa do Mundo.
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A campeã olímpica foi a primeira brasileira a se apresentar na decisão e terminou a série com 13,600 pontos. Apesar de um desequilíbrio durante a execução, conseguiu se manter entre as primeiras colocadas.
Logo depois, Flávia fez uma apresentação sem grandes erros e encerrou a série com a saída cravada. A medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris recebeu 13,766 pontos e assumiu a liderança, posição que manteve até o fim da disputa.
O bronze ficou com a britânica Emily Roper, que somou 12,866. A final foi marcada por erros e desequilíbrios entre várias das competidoras.
Mais duas medalhas no solo
A segunda decisão feminina do dia voltou a terminar com duas brasileiras entre as três primeiras. Flávia chegou à terceira medalha conquistada nesta etapa ao terminar a final do solo na segunda colocação.
Ao som de Homem com H, de Ney Matogrosso, e Asa Branca, de Luiz Gonzaga, a brasileira recebeu 13,433 pontos. Ela ficou apenas 0,033 atrás da norte-americana Dulcy Caylor, campeã da prova com 13,466.
Lorrane Oliveira completou o pódio brasileiro ao alcançar 12,933 pontos e garantir a medalha de bronze.
Brasil perto do pódio entre os homens
Nas disputas masculinas, Lucas Bitencourt terminou em quarto lugar na final das barras paralelas. O brasileiro recebeu 13,000 pontos e ficou a 0,366 do luxemburguês Quentin Brandenburger, que conquistou o bronze.
O título ficou com o búlgaro Yordan Aleksandrov, enquanto o ucraniano Oleg Verniaiev terminou com a prata.
A participação brasileira na etapa da Hungria ainda não terminou. Arthur Nory disputa a final da barra fixa e mantém o país com possibilidade de ampliar a quantidade de medalhas.
Caio Souza também havia conquistado vaga em finais masculinas, mas precisou abandonar a competição depois de sofrer uma lesão no sábado (19/9).