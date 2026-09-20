Cruzeiro reage no segundo tempo e bate o Vitória no Barradão

Em uma virada construída no segundo tempo, o Cruzeiro bateu o Vitória por 3 a 1, neste domingo (20), no Barradão, pela 28ª rodada do Brasileirão. Renê colocou o Leão em vantagem na primeira etapa, mas Arroyo e Villalba balançaram as redes após o intervalo e garantiram a reação celeste fora de casa.
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Com o resultado, o Vitória segue na 13ª posição, com 33 pontos, Mas agradeceu ao Fluminense pela vitória sobre o Corinthians, que lhe assegurou a colocação na tabela. O Cruzeiro, por outro lado, permanece em sexto lugar, mas agora com 45 pontos e ficando a um atrás do Bahia e do Athetico-PR.
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Vitória assume o primeiro tempo
O Vitória começou o jogo com intensidade e pressionou o Cruzeiro desde os primeiros minutos. Renê levou perigo e exigiu a primeira defesa do goleiro Otávio, enquanto João Marcelo apareceu para evitar outra boa oportunidade do Rubro-Negro. Por outro lado, a Raposa encontrou dificuldades para sair da pressão e adotou uma postura mais defensiva. Ainda assim, o time baiano manteve o controle das ações e seguiu em busca do gol.
Aos 38?, a insistência leonina deu resultado. Matheusinho recebeu pelo setor ofensivo e encontrou Renê com um passe curto dentro da jogada. O atacante aproveitou a oportunidade e finalizou para balançar as redes, assim colocando o Rubro-Negro em vantagem antes do intervalo.
Cruzeiro reage e vira na etapa final
A bronca de Artur Jorge no intervalo surtiu efeito, e o Cruzeiro voltou mais agressivo para a etapa final. Com apenas 40 segundos, Kaio Jorge encontrou Arroyo livre pelo lado esquerdo, que finalizou contra a meta de Lucas Arcanjo. O goleiro ainda tentou evitar, mas não conseguiu impedir a conclusão do atacante. A Raposa, portanto, ganhou confiança e passou a buscar a virada.
Aos 20?, o Cruzeiro aproveitou uma confusão pelo lado direito da pequena área. Arroyo levou a melhor na disputa e ajeitou para Villalba, que havia entrado dez minutos antes. O zagueiro, assim, acertou um voleio e marcou o gol da virada. Dessa forma, o time mineiro transformou o cenário da partida e passou a controlar o placar. No fim da partida, um contra-ataque pegou o Vitória de calça curta. Arroyo avançou pela esquerda e tocou para Matheus Pereira, que tirou o zagueiro da jogada e matou a partida. 3 a 1, placar final.
Próximos compromissos
Com a pausa para a Data Fifa nesta semana, o Cruzeiro terá o São Paulo pela frente na próxima quarta-feira (7/10), no Mineirão, às 21h30 (de Brasília). No mesmo dia, o Vitória recebe a Chapecoense, às 20h (de Brasília), no Barradão.
VITÓRIA 1×3 CRUZEIRO
Brasileirão – 28ª rodada
Data e horário: 20/09/2026 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Barradão, Salvador (BA)
Público: 12.952 pessoas
Gols: Renê, 38’/1ºT (1-0), Arroyo, 1’/2ºT (1-1), Villalba, 20’/2ºT (1-2), Matheus Pereira, 51’/2ºT (1-3);
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Matheus Silva (Britez, 1’/2ºT), Cacá, Luan Cândido, Jamerson; Emmanuel Martinez, Caique (Zé Vitor, 1’/2ºT), Erick (Lucas Silva, 23’/2ºT), Matheusinho (Renato Kaiser, 38’/2ºT), Diego Tarzi; Renê (Alex Bruno, 38’/2ºT). Técnico: Jair Ventura.
CRUZEIRO: Otávio; Gabriel Rojas (Villalba, 10’/2ºT), Jonathan Jesus, João Marcelo, Fagner (William, 1’/2ºT); Zé Lucas (Matheus Henrique, 10’/2ºT), Gerson (Fabrício Bruno, 35’/2ºT), Wesley (Felipe Moraes, 1’/2ºT), Matheus Pereira, Arroyo; Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
VAR: Daiane Muniz (SP)
Cartões Amarelos: Jonathan Jesus, Gerson, Felipe Moraes (CRU).
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